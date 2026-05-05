Иран заяви, че не е "имал планове" да атакува ОАЕ

Иран не е имал “план” да атакува голямото петролно съоръжение във Фуджейра в ОАЕ, заяви снощи иранската държавна телевизия, позовавайки се на високопоставен военен представител, който приписа извършения по-рано днес удар на “американския военен авантюризъм”, предаде Франс прес.

“Ислямската република не е имала намерение да атакува” тези петролни съоръжения. “Това, което се случи, е в резултат на американския военен авантюризъм с цел да се направи коридор за корабите за нелегално пресичане на ограничените зони в Ормузкия проток”, заяви военният представител, цитиран от телевизията.

Петролното съоръжение във Фуджейра - едно от няколко в региона, достъпни без преминаване през Ормузкия проток - беше атакувано вчера с дрон, а нападението причини пожар. Атаката бе извършена в първия ден от обявената американска операция за възстановяване на корабоплаването през стратегическия воден път, който е блокиран от Техеран от началото на конфликта в Близкия изток.

ОАЕ обявиха и че са били атакувани с четири крилати ракети, “изстреляни от Иран”, три от които бяха “прехванати над териториални води”, а “една падна в морето”.

“Американските власти трябва да сложат край на тази отвратителна практика за прибягване до сила в дипломатическия процес и да прекратят военния авантюризъм в този чувствителен, богат на петрол регион, който има влияние върху икономиките на всички страни по света”, добави военният представител.

ОАЕ вчера нарекоха “опасна ескалация” иранските атаки - първите след обявяването на примирието между Техеран и Вашингтон, което сложи край на иранските ответни удари срещу страните от Залива след началото на израелско-американската атака срещу неговата територия на 28 февруари. (БТА)