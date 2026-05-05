Втори фал старт на делото за опит за изнасилване и подбудителство към убийство срещу Божков

Втори фал старт на делото срещу Васил Божков по обвиненията за поръчителство на убийства и опит за изнасилване.

Причината е нередовно призоваване на част от пострадалите. Венета Димова- младша, не е била призована.

Делото е насрочено за 19 май.

Васил Божков е обвинен за опит за изнасилване на Мария Филипова, сега заемаща длъжността заместник омбудсман, за подбудителство към умишлено убийство на Йордан Динов, Манол Велев и Бойка Стоянова.

Подсъдим по делото е и Николай Станков. Той е предаден на съд за стрелбата срещу Йордан Динов.

В началото на 2025 г. делото беше върнато в прокуратурата за отстраняване на допуснати нарушения на процесуалните правила.