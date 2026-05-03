BGONAIR Live Новини Днес | 72

Кои са обходните маршрути между Смолян и Пампорово?

Обходните маршрути са трудоемки

03.05.2026 | 22:27 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Най-прекият път между Смолян и Пампорово остана затворен, блокиран от огромно свлачище. Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса.

За движение са посочени два обходни маршрута - през прохода "Превала" и село Стойките и през прохода "Рожен", посочва БНР.

Заради зимната обстановка през месец май сутринта имаше множество закъсали коли. Тъй като сме в сезон без зимно поддържане, на терен е имало само 2 дежурни машини, които са се забавили, докато заредят с пясък и почистването е започнало по-късно. По обяд обстановката се нормализира.

Като цяло обаче пътят е труден - до Пампорово се стига за около 40 минути. Удължаването е с над 30 километра.

Междувременно от Агенция "Пътна инфраструктура" търсят вариант за обходен път на голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави.

Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника.

Според експерти на АПИ земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания.

