Тодор Батков-син: За държавата Смолян е като далечен роднина, оставен е на самотек

Свлачището е описано и констатирано още 1983 г. Преди 20 години е частично стабилизирано, защо не цялостно - не мога да кажа. За това свлачище се знае отдавна, но не се прави нищо. Това заяви заместник-председателят на Европейския център по транспортни политики Тодор Батков-син в ефира на bTB.

Язовир "Пампорово" е основно ремонтиран преди две години, от него няма изтичане на вода. Има едно езеро, от което се смята, че е дошла водата, но сега още се изследва, разясни той.

В този регион няма сеч. Гората си е там. Има много незаконна сеч в Смолян, но е на други места и тепърва ще си носим последствията от това, предупреди Батков-син.

По време на управлението на кмета Дора Янкова е започнато строителството на тази сграда в района на свлачището. След това тя е препродавана, но никой не се наема да я завърши. В Смолян има много такива сгради-скелети, разкри той.

Той уточни, че свлачището е в ограничен регион и не носи риск за туризма в района. Свлачището се намира в терен над курорта. Обходния път е през Роженски поляни – 2 км. и през Стойките - 6 км. И по двата маршрута има страхотни забележителности.

Ще отнеме време да се ремонтира, защото свлачището още върви. Трябва процесите да спрат. Най-вероятно ще трябва да се направи мост или виадукт. Това осветлява проблемите на инфраструктурата в област Смолян, поясни експертът.

По думите му има сериозни кражби от парите, предвидени за път в областта.

За държавата Смолян е като далечен роднина, за който се срещаме само по празници. Нещата са оставени на самотек. Това свлачище е симптом, каза още Тодор Батков-син.