За първи път в София ще бъде показана демонстрация с новите изтребители F-16

Днес с гордост и признателност отбелязваме Деня на храбростта и празника на Българската армия, заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред Нова тв.

Той отправи поздрав към всички военнослужещи, цивилни служители и именници, като подчерта значението на празника за българската държавност и армейските традиции. „Честит празник на славната българска армия и на Деня на храбростта. Честит празник на всички военнослужещи, цивилни служители, на всички гергьовци. И честит имен ден“, каза той.

По време на празничното честване за първи път в столицата София ще бъде представена въздушна демонстрация с новите изтребители F-16. „Те са летели тренировъчно, но днес ще ги видим за първи път в официален полет във формация с други самолети – МиГ-29, Су-25 и военнотранспортните „Спартан“, обясни министърът. По думите му това е символ на модернизацията и новия етап в развитието на Военновъздушните сили.

Запрянов акцентира и върху мащабната програма за модернизация на армията, която включва инвестиции от над 3,2 милиарда евро по европейския механизъм SAFE. „Фактически имаме одобрени 3,2 милиарда евро за девет проекта. Завършили сме координацията на заемното и оперативното споразумение с Европейската комисия“, посочи той. Министърът допълни, че документите са подготвени и следващото правителство ще може да ги финализира.

Сред ключовите проекти Запрянов открои закупуването на три нови радиолокационни станции и допълнителни системи IRIS-T за противовъздушна отбрана. „Радарната ни техника е остаряла и трябва да бъде обновена“, подчерта той. В сухопътните войски са предвидени нови 155-милиметрови гаубици, реактивни системи за залпов огън и антидрон системи, както и модерни транспортни средства за подобряване на логистиката.