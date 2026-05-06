Главнокомандващият Йотова: Благодаря на армията ни, ще защитавам правата на всеки един от тях!

Вълнението ми е огромно, виждам армия на дълг, чест, със славно минало и светло бъдеще. Най-важната дума днес е "Благодаря!" - благодаря на военнослужещите ни, че пазят българското знаме и държавност. Смели жени, мъже, момичета, момчета, обърна се президентът към служещите в българската армия. Трудна професия, но те знаят защо го правят - отечество, родина, родолюбие.

Така президентът Илияна Йотова се обърна към българските военни в Деня на Храбростта. Тя се включи на живо по обществената телевизия от площада пред катедралния храм "Св. Александър Невски" и Паметника на Незнайния воин, където предстоят тържествените ритуали. Това е първият Гергьовден, на който

пред армията ни ще застане жена главнокомандващ

"Много говорим напоследък за тактики и стратегии и хората като че ли спират да слушат, като чуят тази дума. В моите очи трябва да бъдат направени 4 неща веднага. Първо, започналата модернизация на армията ни да продължи с бързи темпове, научихме го по трудния начин", каза тя, напомняйки, че България в момента се намира между два конфликта и не може да остане с това оборудване на армията си.