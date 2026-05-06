Истината за армията ни: Изоставане, недоверие, липса на офицери и войници

В празничния за българската армия ден състоянието и бъдещето на въоръжените ни сили отново излиза на преден план.

Развитието на армията е белязано от сериозни противоречия, натрупани с години закъснение и недостатъчно ефективни управленски решения, смята капитан първи ранг от запаса Васил Данов.

"Развива се противоречиво, бавно, с десетилетно закъснение, което няма как да бъде наваксано само с празнични паради, нито пък с тежки програми или прегледи на отбраната. Тоест бюрократичният подход, който досега властваше в ръководството на Българската армия и продължава да властва, вече е безкрайно закъснял. Нужно е догонващо развитие, защото във всичките три вида основни въоръжени сили има закъснение, има умора сред командния състав, има безверие и недоверие от редовия състав", коментира капитан Данов пред Bulgaria ON AIR.

Сериозен проблем остава недостигът на личен състав. Офицерските кадри са с около една четвърт под необходимото, а сходна е ситуацията и при войнишкия състав.

Особено тревожно е състоянието на сухопътните войски, където липсват ключови бойни специалисти.

"Вече 13-14 години има непопълнение в българската армия от офицерски състав от 26%, войнишки и матроски състав около 25%, особено тревожно това е в сухопътните войски. Представете си 25% липса на войници от първа бойна линия. Основните специалности – картечари, автоматчици, механик-водачи и други", отбеляза капитан Данов.

Той допълни, че придобиването на нови изтребители F-16 е стъпка в правилната посока, макар и закъсняла.

"Радостните думи сега не бива да ни затварят очите, защото сме изостанали. Ето, сега се говори много за използването на дронове, на безпилотни летателни апарати, които украинците наложиха и те всяка седмица, както четем, променят технически, тактически и оперативно използването на тези най-модерни средства", каза Данов.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 17 / 17

Капитанът счита, че инвестициите трябва да се пренасочат към такива способности, както и към модерни радиолокационни системи и противовъздушна отбрана, тъй като сегашните средства са остарели.

Вижте целия разговор във видеото