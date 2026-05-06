Обявиха номинациите за театралните награди „Тони”

Номинациите за театралните награди „Тони”, които ще бъдат връчени през юни, бяха обявени в Ню Йорк. Новите мюзикъли The Lost Boys („Изгубените момчета“) и Schmigadoon! („Шмигадун!“) водят с по 12 номинации за театралните награди „Тони“ тази година, предаде Ройтерс.

С по 11 номинации ги следва Ragtime („Рагтайм“). И трите продукции са отличени в основни категории, включително за най-добър мюзикъл, актьорски изпълнения и сценография. Церемонията по връчването на наградите ще бъде водена от певицата Пинк.

Номинациите бяха обявени от актьорите Узо Адуба и Дарън Крис преди церемонията, която ще се състои на 7 юни. Те отразяват сезон на Бродуей, белязан от нови продукции, мащабни възстановки и засилен зрителски интерес след пандемията, отбелязват критиците.

Сред номинираните е Джошуа Хенри за ролята му в „Рагтайм“. Отличие получава и Никълъс Кристофър за участието си в мюзикъла Chess („Шах“), както и Хана Круз за поддържаща роля.

В категорията за възстановки на мюзикъл са номинирани три заглавия - Cats: The Jellicle Ball („Котки: Балът Джеликъл“), „Рагтайм“ и The Rocky Horror Show („Роки Хорър Шоу“). Пиесата Liberation („Освобождение“) от Бес Уол е сред номинираните за най-добра пиеса, ден след като вече спечели награда „Пулицър“ за драма.

Сред отличените актьори е и Джун Скуиб, която на 96 години се завръща на Бродуей с ролята си в Marjorie Prime („Марджъри Прайм“).