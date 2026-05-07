Какво се случи с жената, която излезе да покара колело и никога не се върна?

Сюзан Морфю беше майка на две деца, която изчезна на Деня на майката през 2020 година.

Тя е видяна за последно на 10 май, когато се смята, че е излязла да кара велосипед близо до дома си в Мейсвил, Колорадо. Малко след като е обявена за изчезнала, съпругът ѝ Бари Морфю отправя емоционален апел за помощ в социалните мрежи, молейки хората да съдействат за намирането ѝ.

След изчезването ѝ обаче започват да излизат наяве проблемите в брака на Сюзан и Бари.

Когато полицията го конфронтира с информацията, че Сюзан е имала афера, той отговорил: "Може би в очите на Бог това е бил Неговият начин да разреши нещо."

Почти година след изчезването ѝ, на 5 май 2021 година, Бари е арестуван и обвинен в предумишлено убийство. Той пледира невинен по обвиненията и е освободен от затвора през септември 2021 г., пише People.

Обвиненията са оттеглени без това да препятства бъдещото им повторно повдигане през 2022 година, а година по-късно Бари завежда иск за 15 млн. долара срещу институциите, които са го арестували и задържали. Според CBS News делото му е отхвърлено през септември 2024 година.

Отделно Бари е обвинен и в изборна измама за това, че е подал бюлетина за президентските избори от името на Сюзан. Той се признава за виновен и избягва затвор съгласно споразумението си с прокуратурата, съобщава CBS News.

След целия този хаос, през септември 2023 година, останките на Сюзан най-накрая са открити в окръг Сагуаче, Колорадо, на близо 50 мили от дома ѝ. Месеци по-късно, през август 2024 година, съдебният лекар на окръг Ел Пасо публикува аутопсията ѝ, според която смъртта на Сюзан е убийство.

На 20 юни 2025 година властите обявиха, че голямо жури в Колорадо е върнало обвинителен акт срещу Бари и го е обвинило в убийството на съпругата му, съобщава ABC News. Той пледира невинен.

Коя е Сюзан Морфю?

Сюзан е родена на 30 април 1971 година и израства в Александрия, Индиана. Тя има поне двама братя и сестри - брат си Андрю Мурман и сестра си Мелинда Мурман.

Сюзан се запознава с Бари в Индиана, а през 2018 година двамата се местят в Салида, Колорадо. Сюзан и Бари са женени 25 години и имат две вече пораснали дъщери - Малъри и Мейси.

"Тази семейна структура, при която съпругът обича да бъде човекът, който осигурява дома, а съпругата обича да бъде домакиня - те пасваха на това напълно", каза дългогодишният им приятел Джеф Айлс пред People през юли 2020 година.

Според съпруга си, Сюзан е преборила рака два пъти и е била запалена планинска колоездачка.

Кога изчезва Сюзан Морфю?

Бари казва на властите, че вечерта преди Сюзан да изчезне, двамата са яли стекове, правили са секс и са си легнали рано, съобщава KRDO. По думите му той я е видял за последно заспала в леглото в 5:00 ч. сутринта на следващия ден. Според 129-страничната клетвена декларация към ареста той и дъщерите му изпратили на Сюзан съобщения "Честит Ден на майката", но не получили отговор.

Около 14:00 ч. на 9 май 2020 година Сюзан изпраща на предполагаемия си приятел Джеф Либлър селфи, на което се пече на слънце, се казва в декларацията. След това обаче тя не отговаря на следващите му съобщения.

Вече пенсионираният агент на FBI Джон Грузинг свидетелства в съда, че въз основа на данни от телефона и пикапа на Бари той се е прибрал у дома в 14:44 ч. същия ден. В декларацията се посочва, че Бари е признал, че е "тичал из имота им с оръжие" и че е включил телефона си в самолетен режим в 14:47 ч.

Бари казва на властите, че е стрелял по катерици, но Грузинг пише в декларацията, че според него той "най-вероятно е преследвал Сюзан". Адвокатите на защитата на Бари оспорват това, като твърдят, че данните показват движение със скорост 72 км/ч, което означава, че той не би могъл да се движи пеша и да "преследва" съпругата си.

На 10 май съсед съобщава, че Сюзан е изчезнала. Органите на реда и братът на Сюзан, Андрю, организират мащабни издирвания, но не успяват да я открият. След изчезването ѝ Бари публикува емоционално видео онлайн, в което моли за безопасното ѝ завръщане, заедно с номера на линията за сигнали към FBI и обещание за награда от 200 000 долара.

През август 2020 година Бари казва пред Fox 21, че според него шерифският отдел е водил случая неправилно и че изчезването на съпругата му е "най-опустошителното нещо", което някога му се е случвало.

Кога са открити останките на Сюзан Морфю?

През септември 2023 година останките на Сюзан са открити на почти 80 км от дома ѝ, в отдалечен район на Мофат, Колорадо.

След откритието Бари разпространява изявление чрез адвокатката си Айрис Айтан, в което казва, че той и дъщерите му се борят с "огромен шок и скръб, защото са вярвали, че съпругата и майка им отново ще се върне в живота им".

През април 2024 година съдебният лекар на окръг Ел Пасо публикува аутопсията на Сюзан, според която смъртта ѝ е убийство, съобщи Colorado Bureau of Investigation в изявление.

В доклада от аутопсията се посочва, че Сюзан е била убита "по неустановен начин в контекста на интоксикация с буторфанол, азаперон и медетомидин", но се добавя, че няма следи от травма. В доклада се казва още, че "тези медикаменти се продават като комбиниран препарат за обездвижване на диви животни" - с други думи, като животински транквилизатор.

Бари казал на разследващите, че използвал трите вещества "рутинно", за да обездвижва елени, преди да премахва рогата им. Един от адвокатите на Бари заяви, че транквилизаторът, открит в костите на Сюзан, е "много често срещан". Разследващите твърдят, че сутринта на изчезването на Сюзан Бари е направил пет изхвърляния на боклук. Те твърдят, че по време на едно от тях е изхвърлил материали, свързани с транквилизатора.

Адвокатите на Бари казаха още пред изданието, че с останките на Сюзан са открити куршум и дрехите ѝ за колоездене, макар да не е било ясно дали куршумът е бил използван, както и че костите на ходилата ѝ и обувките ѝ не са били в плиткия гроб.

В какво беше обвинен Бари Морфю?

На 5 май 2021 година, почти година след изчезването на Сюзан, Бари е арестуван и обвинен в предумишлено убийство, манипулиране на веществени доказателства и опит за влияние върху държавен служител, показват съдебните документи.

Според наказателна жалба Бари предполагаемо е убил Сюзан между 9 и 10 май 2020 година. По време на ареста му Сюзан се е смятала за мъртва, а Бари отрича обвиненията.

В клетвената декларация разследващите твърдят, че Бари се е опитал "да ловува и контролира Сюзан така, както е ловувал и контролирал животни", след като тя предполагаемо му казала, че иска развод. Сюзан уж обвинявала съпруга си, че е имал афери в продължение на години, а разследващите научили, че тя предполагаемо е имала връзка с бивш свой съученик от гимназията - Джеф Либлър.

Сестрата на Сюзан, Мелинда, каза пред местното радио Heart of the Rockies Radio в Колорадо през май 2021 година, че сестра ѝ е давала тревожни сигнали за Бари.

"Тя определено намекваше, че има притеснения за безопасността си", каза Мелинда и добави: "И състоянието на връзката им, мисля, се беше влошило доста през последните няколко години."

Какви доказателства представиха разследващите срещу Бари?

Прокурорите заявиха, че на 6 май 2020 година Сюзан е изпратила съобщение на съпруга си, в което му казва, че е "приключила" и иска да сложи край на брака.

В декларацията се казва, че през януари 2020 година Сюзан е предприела "ясни, описуеми стъпки" в опит да се раздели с Бари и да се разведе с него. Документът също така твърди, че Бари се е опитал "да установи дали Сюзан има афера, като я е следил в собствения им дом", на което предполагаемо е станала свидетелка една от приятелките ѝ, и че той "съзнателно е унищожил доказателства, че връзката му със Сюзан се е влошавала".

През август 2021 година заместник-шерифът на окръг Чафи Анди Рорих свидетелства на предварително съдебно изслушване, че когато Бари се върнал в дома си на 10 май, се държал странно. По думите на шерифа Бари не се опитал "да се обади на телефона ѝ" и "не задавал никакви въпроси". Адвокатката на Бари, Айрис Айтан, оспори това описание, като каза, че клиентът ѝ "е изпълнил задачата така, както му е било указано от органите на реда".

На предварителното изслушване през август Грузинг свидетелства, че в дома на семейство Морфю са били открити пушка за стрели, празни стрели за транквилизатор и игла, използвана за инжектиране на транквилизатор в стрелите, както и капачка от транквилизатор. По време на кръстосан разпит от една от адвокатките на Бари, Дру Нилсен, Грузинг каза, че не е открито химическо вещество от транквилизатор и че няма как да се знае от колко време капачката е била в сушилнята.

Един от адвокатите на Бари по-късно каза, че пушката за стрели на клиента му не е работела по времето, когато Сюзан е изчезнала, и заяви, че той не е имал транквилизатора, използван в стрелите за оръжието. Прокурорите също така казаха, че са открили три неизвестни ДНК проби върху жабката на Range Rover-а на Сюзан, като една от тях е частично съвпадение с неизвестен мъж, свързан със случаи на сексуално насилие в други щати Адвокатите на Бари заявиха, че неговата ДНК не е част от тази проба.

През април 2022 година властите оттеглят обвиненията срещу него. Съдия уважава искането на прокуратурата обвиненията да бъдат прекратени без това да препятства повторното им повдигане, което позволява те да бъдат внесени отново срещу Бари на по-късна дата.

През май 2022 година Бари и дъщерите на Сюзан - Малъри и Мейси - се появяват заедно с него в интервю за "Добро утро, Америка" ("Good Morning America") - първото им след оттеглянето на обвиненията срещу Бари.

"Беше емоционално влакче на ужасите, но чувстваме, че най-накрая можем да направим първите си стъпки към изцеляване, което е благословия. Просто познаваме баща си по-добре от всеки друг и знаем, че той не е замесен в изчезването на майка ни", каза Малъри.

Но на 20 юни 2025 година голямо жури повдига обвинителен акт срещу Бари и го обвинява в убийството на Сюзан. Според прокуратурата на 12-и съдебен окръг той е задържан в Аризона и ще бъде екстрадиран в долината Сан Луис, за да се изправи пред обвиненията.

Бари, който пледира невинен по обвинението в убийство първа степен, ще бъде изправен пред съдебен процес, започващ на 13 октомври 2026 година.

Беше ли обвинен и в други престъпления?

Само година след изчезването на Сюзан, Бари е обвинен в изборна измама - по-конкретно в документна измама с публични документи и в нарушение, свързано с изборна бюлетина по пощата, след като подал бюлетината на Сюзан за Доналд Тръмп на изборите през 2020 година, както съобщават няколко издания.

През юли 2022 година Бари се признава за виновен в документна измама, глобен е, трябва да плати 600 долара съдебни разноски и избягва затвор чрез споразумение с прокуратурата.

Когато федерални разследващи го питат защо е подал бюлетината от името на изчезналата си съпруга, той отговаря: "Просто защото исках Тръмп да спечели." "За да му дам още един глас. Реших, че всички тези други типове мамят, а и знам, че Сюзан така или иначе щеше да гласува за Тръмп", продължава той според заповедта. Агенти на FBI казват на Бари, че това, което е направил, е незаконно, на което той отговаря: "Не знаех, че не можеш да го направиш вместо съпругата си."