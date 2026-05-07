Новото петролно оръжие на Иран

Въпреки крехкото примирие между Съединените щати и Иран, световната икономическа криза, предизвикана от затварянето на Ормузкия проток, продължава с неотслабваща сила. Двойни блокади доведоха до блокиране на 20% от световните доставки на петрол, 20% от световните доставки на втечнен природен газ и критични стоки като хелий, алуминий и урея в Персийския залив, без да могат да достигнат до пазарите. Усилията на САЩ да евакуират кораби от пролива бяха посрещнати с подновен обстрел от ирански ракети и дронове и много малко кораби успяха да преминат.

Икономическите последици от тази криза вече започнаха да се кристализират: недостиг на горива и други продукти в Източна Азия и Австралия, рязко покачване на цените на авиационното гориво и спад в световното търсене на петрол за първи път от пандемията от COVID-19 през 2020 г. В Съединените щати бензинът надхвърли 4 долара за галон и може да премине 5 долара до края на май. Ако протокът остане затворен, този икономически натиск ще се влоши, причинявайки нарастваща инфлация и забавяне на растежа на БВП.

Способността на Иран да затвори пролива е оприличена от политически анализатори на „петролното оръжие“, използвано от арабските производители на петрол срещу Запада в началото на 70-те години на миналия век. Но всъщност международната система сега е изправена пред по-голямо и по-трайно предизвикателство, отколкото тогава. Дори ако Иран не успее да институционализира контрола си над пролива чрез установяване на някаква дългосрочна система за таксуване, той е доказал, че може да затвори водния път за движение дори пред лицето на значителна военна сила.

Тази заплаха ще виси над световната икономика в обозримо бъдеще. Изглежда малко вероятно военната кампания на САЩ и Израел да свали иранския режим; каквато и евентуална сделка да сложи край на този кръг от конфликти, почти сигурно ще остави на мястото си върховния лидер аятолах Моджтаба Хаменей и неговите съюзници в Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Ако и когато военните действия се разпалят отново, Техеран ще може да блокира пролива. Вашингтон трябва да признае и да се справи с този риск и да не се поддава на илюзията, че военната сила и дипломатическите маневри могат трайно да решат този проблем.

Най-добрите предложения на нашите редактори, доставяни безплатно във вашата пощенска кутия всеки петък, пише Грегъри Брю, старши анализатор в Eurasia Group и автор на „Борбата за Иран: Петрол, автокрация и Студената война, 1951–1954“, за Foreign Affairs.

Съединените щати ще трябва да отворят пролива през следващите няколко месеца, за да избегнат още по-сериозна икономическа криза. Това вероятно ще изисква комбинация от преговори и натиск от страна на американската блокада. Но в дългосрочен план Съединените щати трябва да намерят начини да гарантират, че ако Иран се опита да затвори пролива отново, световната икономика няма да пострада така, както страда сега. Вашингтон трябва да възприеме стратегии, които изграждат енергийна устойчивост и намаляват излагането на риск от бъдещи затваряния на проливи. Той също така трябва да подкрепи усилията за разширяване на корабните маршрути в държавите от Персийския залив и да съживи стимулите от страна на предлагането, за да ускори енергийния преход както у дома, така и в чужбина. Само чрез намаляване на зависимостта си Съединените щати могат да подкопаят стратегическото значение на пролива и да лишат Иран от влияние.

Най-ясният паралел с използването на Ормузкия проток от Иран като оръжие е арабското петролно ембарго от 1973 г., когато арабските членове на ОПЕК намалиха производството на петрол и забраниха доставките на петрол за Съединените щати след избухването на войната с Израел през октомври същата година. Ембаргото имаше дълбоко въздействие – причинявайки сериозен недостиг на бензин в Съединените щати и допринасяйки за 400% увеличение на цената на суровия петрол в световен мащаб – но използването му като политически инструмент се оказа краткотрайно.

Петролното ембарго успя, защото звездите се подредиха в негова полза.

Зависимостта на САЩ от чуждестранен петрол се увеличи рязко между 1967 и 1973 г., а вътрешното производство започна да намалява през 1970 г. Това даде на арабските производители уникално предимство, което те направиха всичко възможно да използват като оръжие. Това предимство обаче бързо отслабна. Неарабските членове на ОПЕК, водени от иранския шах Мохамед Реза Пахлави, продължиха да произвеждат петрол, подкопавайки усилията за натиск върху пазара чрез съкращения на производството. Петролното ембарго беше отменено през март 1974 г., след седмици преговори между държавния секретар на САЩ Хенри Кисинджър и арабските лидери. До 1975 г. реалните цени на петрола отново паднаха, отчасти поради инфлацията. (Втори шок от 1979 до 1980 г. доведе до ново удвояване на цените, но причината беше внезапният срив на производството на петрол в Иран на фона на Ислямската революция, а не съгласувани действия от страна на производителите.)

След като го е направил веднъж, Иран може да затвори пролива в бъдеще.

След петролната криза Съединените щати и други индустриализирани икономики разработиха инструменти за справяне с бъдещи сътресения, най-важният от които беше система от петролни резерви, която можеше да действа като буфер срещу смущения. Никоя държава или група държави никога не успя да използва успешно петролното оръжие отново, защото ОПЕК и нейните арабски членове никога повече не бяха в позиция да държат световната икономика като заложник.

За разлика от това, успехът на Иран в Ормузкия проток вероятно ще се окаже по-траен. Ислямската република е прекарала десетилетия в разработване на необходимите възможности за затваряне на пролива: мини, ракети, дронове, противокорабни балистични ракети и флотилия от малки, бързи лодки, които могат да се роят и да смажат преминаващи кораби. И е успяла да го направи с относително малко усилия. От 28 февруари насам Техеран е извършил повече от 20 атаки срещу кораби във водите около пролива, според Съвместния морски информационен център, който следи морския трафик в пролива; в съчетание с поставянето на противопехотни мини в пролива и атакуването на брегови цели в държавите от Персийския залив, това е било достатъчно, за да спре трафика. Месец на тежки бомбардировки както от Съединените щати, така и от Израел не е бил достатъчен, за да се отвори проливът; военноморските ескорти се оказаха трудни за организиране, предвид нежеланието на други страни да се включат в конфликта; а товародателите все още не желаят да преминават през пролива поради високата степен на несигурност около споразумението за прекратяване на огъня.

След като го демонстрира веднъж, Иран сега може основателно да заплаши, че ще затвори Ормузкия проток в бъдеще. Военните му възможности са намалени, но не и унищожени. На Иран не би му било нужно много усилия, за да възпре корабоплавателите да възобновят трафика. Всичко, което би трябвало да направи, е да постави още няколко мини или да предприеме дребномащабни атаки срещу преминаващи кораби. И ако Иран успешно установи система за събиране на пътни такси и принуди всеки кораб да плаща такса за преминаване през пролива или да бъде подложен на евентуална атака, е малко вероятно военната сила да го измести от тази позиция. Регионалните държави, корабните компании и международните участници сега трябва да считат заплахата на Иран за реална, дори ако протокът евентуално бъде отворен отново в краткосрочен план.

През следващите месеци Съединените щати ще трябва да използват комбинация от сила и дипломация, за да отворят отново пролива. Иран започна да налага такси на преминаващите кораби, но е вероятно да срещне проблеми с поддържането на тази система, предвид широката опозиция от страна на регионалните държави и корабните компании. Вашингтон избра икономически натиск чрез военноморска блокада, която задушава способността на Иран да изнася петрол, докато „Проект Свобода“ има за цел да освободи кораби, блокирани в пролива, използвайки разполагането на американски военноморски сили. В същото време преговорите между двете страни, колкото и бавни да са, не са се провалили напълно. Въпреки че може да отнеме седмици или може би месеци, повторното отваряне на пролива е необходим компонент от всяко трайно споразумение за прекратяване на огъня – стига, разбира се, Съединените щати и Иран да не възобновят военните действия.

През следващите няколко години обаче Вашингтон и неговите международни партньори трябва да преследват допълнителни стратегии за ограничаване на уязвимостта си от евентуално бъдещо затваряне. Една такава стратегия би била разширяването на енергийните мрежи в Персийския залив. Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства вече имат тръбопроводи, които заобикалят пролива, като преместват петрол съответно към Червено море и Оманския залив, и които могат да пренасят приблизително девет милиона барела на ден - почти половината от общия обем, който обикновено се движи през пролива. Ще са необходими допълнителни тръбопроводи, за да се облекчи тежестта върху Бахрейн, Ирак и Кувейт, които в момента нямат начини да заобиколят пролива. Бахрейн и Кувейт биха могли да изградят тръбопроводи, които да се свързват със саудитската мрежа. Ирак е в по-трудно положение, защото единствените му жизнеспособни маршрути за нови тръбопроводи са на запад към Средиземно море, непривлекателен вариант за износител на петрол, който доставя по-голямата част от петрола си на изток към Азия. За транзита на стоки, различни от петрол, разширените пътни и железопътни мрежи, минаващи успоредно на Персийския залив към Оман или до пристанището на ОАЕ във Фуджейра, биха осигурили облекчение в случай, че проливът е блокиран за контейнерен или товарен трафик.

Съединените щати биха могли да съдействат за финансирането на подобни проекти и биха могли да предоставят кредити или заеми чрез Експортно-импортната банка или Международната корпорация за финансиране на развитието, оправдавайки действията си с причини за националната сигурност: парите, изразходвани за изграждане на инфраструктура, която избягва Ормузкия проток, биха засилили позицията на Съединените щати и техните съюзници срещу Иран в случай на бъдещи конфронтации. Вашингтон би могъл правдоподобно да привлече други международни участници, като европейски държави, Индия, Япония, Пакистан и дори Китай, към подобни проекти, предвид колективния им интерес от запазване на достъпа до енергия от Персийския залив. Подобни действия биха предоставили на Съединените щати и средство за водене на международния отговор на кризата в Ормузкия проток и засилване на връзките на САЩ с партньорите им от Персийския залив.

Парите, похарчени за инфраструктура, която заобикаля пролива, биха засилили позицията на САЩ.

В страната си Съединените щати трябва да направят повече, за да засилят устойчивостта си срещу енергийни сътресения. Вече най-големият производител на петрол и газ в света, Съединените щати биха могли да инвестират в по-големи вътрешни складове, включително стратегически резерв от рафинирани продукти като дизел и бензин. Те също така трябва да предприемат агресивни стъпки за попълване и разширяване на резервите си от суров петрол, които бяха изчерпани от два рекордни добива през 2022 и 2026 г. след руската инвазия в Украйна и началото на войната в Иран. Рафинерията на Съединените щати е силно концентрирана в щати по крайбрежието на Мексиканския залив, което прави западното и източното крайбрежие уязвими към прекъсвания в доставките в чужбина. Калифорния например зависи от петрола от Близкия изток за една пета от общото си потребление. Изграждането на нови тръбопроводи у дома би засилило устойчивостта, точно както би направило изграждането на нови тръбопроводи в Персийския залив. Вашингтон също трябва да спре окончателно действието на Закона Джоунс, вековен закон, който затруднява транспортирането на вътрешна енергия от едно американско пристанище до друго.

Но най-добрият начин за справяне с уязвимостта на Съединените щати към шокове в цените на въглеводородите би бил да се намали излагането им на риск. Администрацията на Тръмп трябва да обмисли възраждането на стимулите от ерата на Байдън за чиста енергия и електрически превозни средства, облекчаването на ограниченията за инсталиране на системи за възобновяема енергия и провеждането на енергийна политика, насочена към предлагането, която подкрепя развитието както на възобновяеми, така и на изкопаеми горива, така че енергията да бъде евтина, достъпна и изобилна дори във време на повишен риск и смущения.

Както и при кризата от 70-те години на миналия век, шокът, причинен от войната с Иран и затварянето на Ормузкия проток, вероятно ще има обширни последици, независимо как или кога ще приключи конфликтът. За разлика от по-ранната криза обаче, заплахата, породена от новото „петролно оръжие“ на Иран, вероятно ще се окаже много по-трайна. Иран демонстрира, че може да затвори пролива и да го държи затворен, дори пред лицето на пълната сила на глобална суперсила. Няма връщане към статуквото преди, когато корабоплаването през пролива се приемаше за безрисково под зоркия поглед на американския флот. Съединените щати и други страни, както в региона, така и другаде, ще трябва да изградят глобалната енергийна система, така че следващия път, когато Иран се опита да вземе света за заложник, светът да не бъде толкова лесно хванат в капан.