Финансов експерт: Дефицитът си върви и се задълбочава

Финансовият експерт Людмила Елкова заяви, че бюджетният дефицит на България се задълбочава.

В ефира на Money.bg бившият зам.-министър на финансите добави - “имаме много по-бързо нарастване на разходите, отколкото на приходите. Това е причината да имаме толкова голям дефицит".

"Този бюджет е инерционен във всеки смисъл, защото то бюджет няма 2026 година, просто продължава бюджетът за 2025 година... Дефицитът си върви, той се задълбочава. Бяхме сигурни в това, защото с невъоръжено око се виждаше как върви изпълнението", каза още Елкова пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос може ли да се очаква по-голям ръст на приходите от ДДС заради инфлацията, финансовият експерт отговори, че не вижда да е увеличен с много.

“Очаквах да е по-голям ръстът. 15-16% е ръстът на ДДС - толкова, колкото беше и миналата година, а инфлацията е осезаема. Нямам представа защо”, каза още Елкова.

"Дали още не го виждаме, дали ще се появи такова драстично, драматично увеличение... Още няма някакво видимо проявление", заключи бившият зам.-министър на финансите.

