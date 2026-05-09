“Черно море” победи с 2:0 Ботев Пловдив

Отборът на “Черно море" победи "Ботев" (Пловдив) с 2:0 в среща от 33-ия кръг на Първа лига от Втората група на шампионата. Двата гола за варненци паднаха след изпълнения на дузпи в края на двете полувремена.

В 37-ата минута домакините от Варна най-накрая поведоха. Антоан Конте игра с ръка в наказателното поле на "Ботев" (Пловдив) и след консултация с ВАР Георги Давидов даде дузпа. Зад топката застана Асен Чандъров, който с прецизен удар в левия ъгъл направи резултата 1:0 за "моряците".

"Черно море" стигна до втори гол в 17-ата минута от даденото от съдията продължение. Негов автор стана Асен Дончев, който се разписа от дузпа.

Расистки скандал

Мачът обаче беше помрачен от расистки скандал през втората част.

Защитникът на "Ботев" (Пловдив) Антоан Конте се оплака, че е бил обиждан на расова основа от привърженици на домакините. След случилото се футболистът напусна самоволно терена.

В крайна сметка играчите на "канарчетата" не успяха да успокоят Конте и той се прибра в съблекалнята, като получи жълт картон за действията си, а на негово място се появи Видев.