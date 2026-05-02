Защо гръцките имоти привличат турски инвеститори

Според доклади, турските инвеститори се фокусират силно върху придобиването на имоти, проявявайки силен интерес не само към префектура Атика (която включва агломерацията Атина-Пирея), но и към северния град Солун и различни острови в Егейско море. Южните крайбрежни райони на Атина са най-популярни, райони, които привличат и израелски инвеститори.

Според Ot.gr тази седмица, данни, цитирани в доклад на Службата по икономически и търговски въпроси към гръцкото посолство в Анкара, който се основава на предварителни данни от Банката на Гърция (BoG), показват, че притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от Турция към Гърция е достигнал 237 милиона евро през 2025 г., в сравнение с 299 милиона евро през 2024 г., 115 милиона през 2023 г. и едва 49 милиона евро през 2022 г., пише To Vima.

Въпреки лекия годишен спад на годишна база от 2024 г. до 2025 г., кумулативният размер на турските ПЧИ в Гърция се е увеличил до 950 милиона евро през 2025 г., в сравнение със 762 милиона евро през 2024 г. - увеличение с 25% - в сравнение с 445 милиона евро през 2023 г. и 312 милиона през 2022 г. За тригодишен период турските инвестиции в Гърция са се увеличили с 638 милиона евро, което е почти трикратно увеличение.

Съставът на тези инвестиции е описан като предимно концентриран в недвижими имоти. Само покупките на имоти от турски граждани са възлизали на 214 милиона евро от общо 237 милиона евро през 2025 г.

Подобна тенденция се наблюдава и в предишни години.

През 2024 г. придобиванията на имоти от турски купувачи са достигнали 293 милиона от общо 299 милиона инвестиции, докато през 2023 г. са достигнали 107 милиона от 115 милиона. Общо турските инвеститори в недвижими имоти са похарчили 614 милиона в Гърция за три години.

За разлика от това, гръцките преки чуждестранни инвестиции в Турция са намалели рязко. Гръцките инвестиции в Турция са възлизали само на 10 милиона евро през 2025 г., в сравнение с 13 милиона евро през 2024 г. и 14 милиона през 2023 г. През 2022 г. нетните потоци са били отрицателни на 29 милиона, което показва дезинвестиране и тегления от страна на някои гръцки компании.

В резултат на това общият обем на гръцките преки чуждестранни инвестиции в Турция спадна до 160 милиона през 2025 г., в сравнение със 183 милиона през 2024 г. - намаление с 12% - и значително под 340 милиона евро през 2023 г. и 371 милиона евро през 2022 г., според доклад на посолството.