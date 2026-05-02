Образованието има нужда от истински разговор за връщане към нормалност

Бъдещото управление има шанс за пълен мандат

02.05.2026 | 19:30 ч.
Бъдещото управление има шанс за пълен мандат. Този милион и 440 хиляди гласа са заслуга на президента Радев. Цялото доверие е изградено върху личността му. Да получиш такова доверие означава, че у хората има надежда за генерална промяна. Нескромно ще е да кажа, че имаме някакъв пръст в изборния резултат, заяви за Нова телевизия заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки.

"Ние имахме няколко представители в листите - 4 членове на партията. Двама членове на ВМРО в листите могат да станат депутати, след излизането на тези, които биха станали част от Министерски съвет", каза още Джамбазки.

Джамбазки допълни още, че са подкрепили  „Прогресивна България”, защото Румен Радев има твърда позиция по отношение на външната политика, с която имаме припокриване.

"Дадохме си сметка, че най-разумното е да се направи опит да се съберат силите за резултат, който и аз не очаквах. Можехме да направим опит да съберем патриотична коалиция, но нямаше да има резултат", добави Джамбазки.  "Сега е времето за един истински разговор в образованието и връщането му в нормална форма. По времето на нашия мандат, учителите и преподавателите във парламентарната група на ВМРО успяха да вкарат в програмата часове по родинознание. Крайно време е държава да организира работата с външните българи прозрачно и структурирано."

