5 грешки, които бащите допускат със синовете си

Вероятно всички бащи допускат някои грешки в различна степен, по различно време. Всеки родител трябва да осъзнае, че стремежът да бъде идеален е не само ненужен, но и недостижим. Но понякога само любовта към децата ни не стига – трябва да помислим обективно и да положим усилия, за да бъдем по-добра версия на себе си – заради нас самите и заради нашите деца. Вижте кои са най-честите грешки, които бащите допускат при възпитанието на своите синове:

Не се вслушват достатъчно в децата си

Когато един баща приема, че всичко и всички в семейството са добре, без да отдели време да забележи някои нюанси, той подценява семейството си. Погледнете в лицата на децата си, погледнете се очи в очи.

Попитайте ги как се справят и слушайте добре какво казват и как го казват. Да чуете „Добре съм“ не ви освобождава от отговорност. Трябва да „слушате“ с повече от ушите си и да „гледате“, сякаш имате очи и на тила си. И не забравяйте да говорите с майка им, относно нейните притеснения.

Очакват децата да мислят като тях

Възможно е синът да мисли като баща си, но е много вероятно и да не е така. Умовете на момчетата са устроени по различен начин от тези на момичетата, така че те ще подхождат към проблемите от различен ъгъл. И след като синът навлезе в ранна юношеска възраст, ще стане по-предпазлив да споделя чувствата си.

Затова позволете на сина си да възприеме различен подход към живота – независимо дали става въпрос за намиране на нов начин за справяне с домашните си или за избор на спорт, който иска да практикува.

