Обърнат ТИР, тонове картофи и разлято гориво на магистрала "Тракия" ВИДЕО

Движението е затруднено, вече има опашки

18.04.2026 | 11:04 ч. Обновена: 18.04.2026 | 11:04 ч. 8

Видео: БГНЕС

Зрелищна катастрофа на 118-ия километър на "Тракия" превърна магистралата в картофено поле. Инцидентът, станал рано тази сутрин, превърна района около Пловдив в истинско изпитание за шофьорите, предаде БГНЕС.

ТИР се е обърнал и буквално се е завъртял в посока, обратна на движението. Мантинелите и от двете страни на платното са смачкани до неузнаваемост, което подсказва за огромната инерция на натоварената машина.

Екипите на АПИ и Пътна полиция работят на терен, но разчистването е сериозно предизвикателство. Преминаването в района на произшествието се осъществява изключително бавно само в изпреварващата лента, тъй като останалата част от пътя е блокирана от премазаната машина, разпиляната стока и разлятото гориво.

Въпреки че движението не е напълно спряно, колоната от автомобили вече започва няколко километра преди катастрофата. Очаква се операцията по вдигането на камиона и ремонта на мантинелите да продължи поне до ранния следобед.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

