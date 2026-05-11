Тръмп: Примирието с Иран има "един процент шанс" да оцелее

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е "на системи за поддържане на живота". Той добави, че обмисля подновяване на военноморските ескорти през Ормузкия проток в стремеж към "пълна победа" във войната, предаде АФП.

На фона на нарастващия вътрешен натиск заради отражението на конфликта върху американската икономика Тръмп предупреди, че отказът на Иран през уикенда да приеме условията на Вашингтон е направил и без това крехкото примирие "невероятно слабо".

"Бих казал, че в момента е едно от най-слабите — на системи за поддържане на живота", каза републиканецът пред журналисти в Белия дом. "Бих казал, че примирието е на масивни системи за поддържане на живота."

Отделно Тръмп заяви пред телевизия "Фокс нюз", че обмисля възобновяване на американската операция за ескортиране на петролни и търговски кораби през Ормузкия проток, но все още не е взел окончателно решение.

Инициативата, наречена "Операция Свобода", беше започната на 6 май, но прекратена по-малко от два дни по-късно.

Съединените щати са изпратили на Иран условия за намаляване на напрежението, свързани основно с ограничаване на възможността Техеран да разширява ядрената си програма.

През уикенда Иран е изпратил контрапредложения, които Тръмп определи като "боклук".

По думите му това няма да накара САЩ да се откажат.

"Ще постигнем пълна победа", каза той.

Американският президент заяви още, че иранското ръководство е разделено между "умерени" и "лунатици".

"Лунатиците искат да се бият до края. Това би била много кратка битка", добави Тръмп.

Няколко дни след като Вашингтон лансира предложение, целящо възобновяване на преговорите, Иран публикува вчера отговор, фокусиран върху прекратяването на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на САЩ Израел води борба срещу подкрепяните от Иран бойци на "Хизбула".

Техеран също така поиска компенсация за военните щети, подчерта суверенитета си над Ормузкия проток и призова САЩ да прекратят морската си блокада, да гарантират, че няма да има по-нататъшни атаки, да вдигнат санкциите и да отменят забраната за продажбата на ирански петрол.

По-рано Тръмп също така заяви, че Иран е готов да предаде на САЩ запасите си от обогатен уран, и каза, че само Китай и САЩ разполагат с възможностите да ги извлекат.