Костадинов: Мерките за намаляване на цените са три, но кабинетът "Радев" няма да ги предприеме

Малко по-рано днес в сградата на Народното събрание представители на управляващата партия представиха пред журналисти своите мерки за намаляване на цените. Малко след това председателят на “Възраждане” - Костадин Костадинов, в позиция, разпространена до медиите, направи коментар на предложенията:

“Предложените от формацията на Радев мерки са палиативни и показват некомпетентност. Не може и няма как да има контрол над цените в една пазарна икономика. Обратното би означавало, че България е загубила статуса си на пазарна икономика.“, категоричен е Костадинов, който добавя в своята позиция и решенията на проблема с високите цени.

“Решението на проблема с цените е премахването на санкциите с Русия, за да намалеят цените на горивата; премахване на въглеродните квоти, за да намалее цената на тока; и връщане на българския лев, за да намали инфлацията до минимум.”, добавя Костадин Костадинов

Той отбелязва още, че, "за съжаление, Радев няма да предприеме нито една от тези три мерки".

Депутатите от ПГ на "Възраждане" предлагат промени в Закона за данъка върху добавената стойност.

Вносителите предлагат повишаване на прага за регистрация по закона за ДДС до 84 875 евро (166 000 лева). Според тях това е мярка в подкрепа на малкия и семеен бизнес в страната, която намалява административната тежест и сваля разходите за счетоводно обслужване на микропредприятията.

Предвидимостта на средата и административната тежест са сред най-често посочваните проблеми от предприемачите в България, проблем, с чието решение би следвало да се занимае 52 Народно събрание, казват вносителите.

От “Възраждане” припомят, че такива прагове съществуваха за 4 месеца, тъй като мярката беше приета с абсолютно мнозинство преди две години от Народното събрание, и те не доведоха до съществен спад на приходите в бюджета. Напротив, след отмяната на прага за регистрация по Закона за ДДС до 160 000 лева и връщането му до 51 129 евро (100 000 лева), както е към настоящия момент, се наблюдава силно влошаване на бизнес средата. Дори така предложената сума за регистрация по Закона за ДДС, до 84 875 евро (166 000 лева), вече е твърде ниска на фона на високата инфлация след 2020 г. Ето защо е необходимо прагът за регистрация по ДДС да достигне бързо до максимално разрешеното в Европейския съюз (ЕС) още в началото на 2027 г.

В предварителната оценка на въздействието на законопроекта вносителите отбелязват, че той ще доведе до облекчаване и опростяване на бизнес средата в България за малкия бизнес и намаление на разходите, на време и средства за микро и малките предприятия. Като заинтересована група те посочват няколкостотин хиляди микро и малки предприятия в страната. Краткосрочно се очаква да има известен спад в приходите от ДДС около 67 мил. евро (131 040 млн.лв.), които ще останат на разположение на бизнеса, за да може в дългосрочен период да има ръст на приходите от по-голямата стопанска активност.

Предложеният законопроект не води до структурни промени и намалява административната тежест за микро предприятията, не води до промени в други подзаконови нормативни актове и е в съответствие с правото на ЕС, съобщават още вносителите.