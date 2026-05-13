Емил Дечев е възстановен като съдия в СГС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови на основание чл. 195, ал. 4 от ЗСВ Емил Дечев на заеманата преди назначаването му за министър на вътрешните работи в служебното правителство длъжност "съдия“ в Софийска градски съд, считано от 08.05.2026 г.

Дечев бе служебен министър на вътрешните работи в кабинета на "Гюров".

На посоченото основание Андрей Георгиев е възстановен на заеманата преди назначаването му за заместник-министър на правосъдието длъжност "съдия“ в Софийски районен съд, считано от 08.05.2026 г.

Съдийската колегия освободи на основание чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ Ива Кечева от заеманата длъжност "съдия“ във Върховния административен съд, считано от датата на встъпване в длъжност "заместник-министър на правосъдието“.