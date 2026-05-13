Обвиниха 36-годишен мъж, участвал в масовия бой в Габрово

По образуваното в Районна прокуратура-Габрово досъдебно производство по повод възникналото на 06.05.2026 г. масово сбиване в Габрово, с постановление от 12.05.2026 г. в качеството на обвиняем е привлечен 36-годишен мъж от същия град.

К.М. е обвиняем за това, че на 06.05.2026 г., около 23,30 часа, в Габрово, причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди на повече от едно лице - чрез нанасяне на удари с ръка в областта на лицето причинил на В.А. счупване на хрущяла на носа и чрез нанасяне на удари с крака причинил повърхностна охлузна рана в областта на главата и комоцио на С.Г.

Обвиняемият е задържан с постановление на Районна прокуратура-Габрово за срок до 72 часа. Той е осъждан за престъпления против собствеността и по транспорта и е изтърпявал наказание лишаване от свобода, но към момента на извършване на престъплението, в което е обвинен, е реабилитиран.

За престъплението, за което К.М. е привлечен в качеството на обвиняем е предвидено наказание "лишаване от свобода" до 3 години.

Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура-Габрово.

По данни на полицията и прокуратурата инцидентът е възникнал вечерта на 6 май на ул. "Митко Палаузов" в Габрово след скандал между съседи, прераснал в сбиване. На съвместен брифинг на 8 май представители на институциите заявиха, че случаят няма етнически характер и е резултат от битов конфликт.

Напрежението в града не стихва.

След инцидента в града бяха организирани няколко протеста с искания за повече сигурност и институционална реакция. Областният управител свика спешна среща на институциите и призова за деескалация на напрежението. На третата демонстрация присъства изпълняващият длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев, който съобщи, че Инспекторатът на МВР започва проверки в Областната дирекция на МВР – Габрово във връзка с действията на полицията след инцидента. Той обеща пълна прозрачност по случая.

Днес областният управител на Габрово Асен Даскалов обяви приемен ден за въпроси на гражданите в следствие на протестите.