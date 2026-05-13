ГЕРБ за охраната на Борисов: Няма да политизираме темата

Дончев: Сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос

13.05.2026 | 12:20 ч. 24
Новината за свалената охрана на лидерите Бойко Борисов и Делян Пеевски стана най-коментираната в кулоарите на Народното събрание.

“Преди малко бяхме информирани от ръководството на Националната служба за охрана (НСО), че от утре охраната на г-н Борисов е свалена с решение на въпросната комисия - Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО”, каза председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Томислав Дончев.

"Ние сме големи момичета и момчета, не очаквайте да политизирам темата. Сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос. Аз не бих подценявал и сигурността на бившите министър-председатели. Защото в България имаме исторически проблем с живота и сигурността на бившите министър-председатели, както последните десетилетия, така и исторически. Въпросът със сигурността на Борисов,  както и на всеки български гражданин и подчертавам, е ангажимент на държавата, на правителството и на министър-председатели", каза още Дончев.  

Заплахи за сигурността

“На фона на това, че има преди седмица или две данни за заплаха за сигурността на г-н Борисов, а сега няма – така беше казано, имаше такова решение, не знам какви са данните, но това, което казваме е, че цялата отговорност за сигурността на г-н Борисов е на г-н Радев“, добави Тома Биков.

 

