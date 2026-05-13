Звездата на Барселона Ламин Ямал развя палестинското знаме

Звездата на Барселона Ламин Ямал вдигна палестинско знаме по време на парада с открити автобуси, с които отборът празнува спечелването на шампионската титла.

18-годишният крило, вече смятан за един от най-добрите играчи в света развяваше знамето, докато автобусът се движеше по улиците на Барселона. Той също така публикува снимки, на които го държи, в профила си в Instagram.

Треньорът на Барселона Ханзи Флик беше попитан на пресконференция как оценява решението на Ямал да развее флага.

„Обикновено не ми харесва това, отговори Флик. Говорих с него. Казах му, че ако иска да го направи, това е негово решение. Той е достатъчно възрастен. На 18 е все пак.“, пише "24 часа".

750 000 души излязоха по улиците на Барселона, за да отпразнуват титлата в Ла Лига.