IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Звездата на Барселона Ламин Ямал развя палестинското знаме

Това стана по време на парада с открити автобуси за титлата

13.05.2026 | 12:31 ч. 18
Снимка Инстаграм на Ямал

Снимка Инстаграм на Ямал

Звездата на Барселона Ламин Ямал вдигна палестинско знаме по време на парада с открити автобуси, с които отборът празнува спечелването на шампионската титла.

18-годишният крило, вече смятан за един от най-добрите играчи в света развяваше знамето, докато автобусът се движеше по улиците на Барселона. Той също така публикува снимки, на които го държи, в профила си в Instagram.

Треньорът на Барселона Ханзи Флик беше попитан на пресконференция как оценява решението на Ямал да развее флага.

„Обикновено не ми харесва това, отговори Флик. Говорих с него. Казах му, че ако иска да го направи, това е негово решение. Той е достатъчно възрастен. На 18 е все пак.“, пише "24 часа".

750 000 души излязоха по улиците на Барселона, за да отпразнуват титлата в Ла Лига.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ямал палестина знаме барса парад
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem