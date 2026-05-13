Кралица Камила била твърдо против брака на Уилям с "Кейт от простолюдието"

Кралица Камила някога е била сред най-яростните критици на Кейт Мидълтън - и наистина се е противопоставяла на брака ѝ с принц Уилям.

Съпругата на крал Чарлз е смятала, че днешната принцеса на Уелс, която е на 44 години, е "твърде обикновена", за да се омъжи за Уилям през 2011 година, според биографията "Кейт!" ("Kate!") на Кристофър Андерсен, която излезе миналата седмица.

"Тя не смяташе, че Кейт е на нужното ниво, така да се каже. Беше под чертата. Нямаше аристократична кръв", пише в новата книга.

"Твърде обикновена" за бъдещ крал

Андерсен твърди, че Камила "винаги е виждала себе си като любовница на крал, не като кралица" и че именно тя е избрала принцеса Даяна за булка на Чарлз през 1981 година.

Биографът отбелязва, че "дворецът всъщност не е искал" Мидълтън, с която Уилям се запознава, докато двамата учат в University of St Andrews в Шотландия.

"Хора като Камила не я искаха, защото смятаха, че е твърде обикновена, за да бъде съпруга на бъдещ крал", пише Андерсен, цитиран от Page Six, като твърди, че 78-годишната кралица наистина се е противопоставяла на работническите корени на снаха си.

Родителите на Кейт - Карол Мидълтън и Майкъл Мидълтън - са бивши служители на British Airways, които по-късно основават успешен бизнес за парти артикули.

Според Андерсен Камила била "много наясно с факта, че бъдещият крал на Англия, по нейно мнение, трябва да има брак с кралска особа или поне с британска аристократка" - а не с "потомка на миньори, чиято майка е израснала в общинско жилище и някога е работила като стюардеса".

В книгата се твърди още, че Камила възприемала Карол като "простовата опортюнистка" и "разпознавала интригантката, когато я види".

Годежът, сватбата и спорът за буквата

Кейт и 43-годишният Уилям се сгодиха през октомври 2010 година и се ожениха през април следващата година.

Преди сватбата през 2011 година Камила и 77-годишният Чарлз според информацията "обидили" булката, като поискали тя да промени първата буква на името си Catherine - от C на K. Причината била, че според тях още един кралски монограм с буквата C - персонализирана монограма или емблема, представяща член на кралското семейство - би бил "прекалено много", пише Андерсен.

Когато Уилям, според твърденията, останал "бесен от обидата", темата била оставена.

Авторът твърди, че ранните години на Кейт и Уилям са включвали "много заяждания отстрани, голяма част от които идвали от лагера на Камила" - но принцесата "никога не направила погрешна стъпка".

Кейт и принцът на Уелс по-късно посрещнаха три деца - 12-годишния принц Джордж, 11-годишната принцеса Шарлот и 8-годишния принц Луи.