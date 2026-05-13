Демерджиев: Пеевски и Борисов остават без охрана от държавата

Вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди новината, че Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без НСО охрана.

"Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число от МВР. Охраната приключва от днес", добави вътрешният министър.

Мащабна полицейска операция

Демерджиев добави, че територията на цялата страна започва специализирана полицейска операция.

“Ще се работи по линия на икономическа полиция, криминална полиция и линия контрол на пътната безопасност”, каза още министърът.

“Темпът по разследване на икономически престъпления се вдига. Провежда се полицейска операция, насочена към търговските обекти. Става дума за борба с нерегламентирани движения по отношение на надценки, внасяне на стоки от търговски марки, които са защитени Мащабна е проверката, която ще бъде извършена от икономическите сектори. Резултатите ще се съобщават периодично. Има и странични ефекти от акцията - 13 автомобила, обявени за издирване са намерени тази сутрин в рамките на акцията”, добави Демерджиев.