Денков за свалената охрана: Трябваше да се случи преди месеци

Охраната струва скъпо на данъкоплатците, каза депутатът от ПП

13.05.2026 | 12:12 ч. Обновена: 13.05.2026 | 12:16 ч. 3
БГНЕС

Депутатът от ПП Николай Денков беше сред първите, които коментираха свалянето на НСО охраната на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски.

“Много добре е, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много месеци”, коментира Денков в кулоарите на НС.

“Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, че охраната му може да се махне? Както казвахме много пъти, тя струва изключително скъпо на данъкоплатците, не е ясно защо поставена и беше крайно време да отпадне. Крайно време е да отпадне и охраната на Борисов“, смята той.

Изказването му беше преди да стане ясно, че охраната на лидера на ГЕРБ също е свалена.

Денков не отговори на въпроса дали ПП ще подкрепи предложението на ДПС за създаването на временна парламентарна комисия за случая “Петрохан“.

Николай Денков ПП свалена охрана НСО Делян Пеевски Бойко Борисов
