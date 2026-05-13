Денков за свалената охрана: Трябваше да се случи преди месеци

Депутатът от ПП Николай Денков беше сред първите, които коментираха свалянето на НСО охраната на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски.

“Много добре е, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много месеци”, коментира Денков в кулоарите на НС.

“Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, че охраната му може да се махне? Както казвахме много пъти, тя струва изключително скъпо на данъкоплатците, не е ясно защо поставена и беше крайно време да отпадне. Крайно време е да отпадне и охраната на Борисов“, смята той.

Изказването му беше преди да стане ясно, че охраната на лидера на ГЕРБ също е свалена.

Денков не отговори на въпроса дали ПП ще подкрепи предложението на ДПС за създаването на временна парламентарна комисия за случая “Петрохан“.