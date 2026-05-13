Маргаритов: Пакетите от мерки за контрол на цените са добри

Бюджетната комисия в Народното събрание (НС) прие пакетите от мерки на новата власт, свързани с изменения в Законите за защита на конкуренцията и защита на потребителите.

Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса.

"Мерките като цяло ми се виждат добри. Виждаме и предложение за изменение и допълнение в Закона за защита на конкуренцията. Има възможност проблемът да бъде анализиран малко по-задълбочено", коментира бившият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов в предаването "България сутрин".

"Това, което сега се предлага, не е лошо.

Справедливата цена породи най-много дискусии. Първо, нека видим методиката.

Надявам се, че в проект тя ще бъде предложена за обществено обсъждане. Идеята за тази "справедлива цена" не е лоша, може да представлява нещо като компас", заяви бившият председател на КЗП и добави, че този ориентир няма да бъде основание за санкции, като подчерта, че няма нищо драматично.

"Има идея да има и координационно звено - междуведомствен коректив, който да анализира информацията и да бъде индикатор на това какво е справедливо и какво не е справедливо", обясни Маргаритов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му пазарната среда е както микс от обективни фактори, така и микс от субективни усещания и ако търговците и потребителите почувстват, че има воля да се реши проблемът, този ход би дал глътка въздух.

"Това ще бъде много кратък период от време, който трябва да бъде последван от комплексни мерки", предупреди Маргаритов.

Маргаритов допълни, че идеята е да се покаже воля за борба със системен проблем, който през годините не е намерил решения - зависимостта на по-малките от по-големите търговци.

"Смятам, че не става въпрос за държавна намеса в ценообразуването",

подчерта Маргаритов, като каза, че в потребителското законодателство има необходимост от привързване на санкциите към процент от оборота на провинилия се търговец, защото когато едно дружество има голям оборот, санкция от 20-30 хил. евро няма да бъде усетена толкова.

Той призова да се отправи поглед към съвременните начини за анализ на информация, като изкуствения интелект (AI), информацията да бъде анализирана и да даде отговор къде точно са проблемите според данните за нарушения на определени места.