Работник падна от 3 метра при ремонт на лифта на Боровец

Работник е пострадал, след като е паднал от 3 метра височина по време на ремонт на лифта в Боровец.

Сигналът за инцидента е подаден вчера около 10 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Пристигналите на място служители на реда са установили, че мъжът е паднал от около три метра височина при обслужване на кабинка към въжената линия.

Пострадалият е транспортиран в болница с фрактура на китка, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.