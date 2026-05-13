Черепът на средновековна светица беше откраднат от църква в Чехия

Неидентифициран мъж открадна 800-годишен череп, за който се смята, че принадлежи на Света Здислава от Лемберк, от витрина в църква в Северна Чехия и избяга с реликвата, съобщи чешката полиция, цитирана от Ройтерс.

На замъглена снимка от охранителна камера се вижда мъж, облечен в черно, за когото полицията твърди, че държи черепа на Света Здислава от Лемберк, който тича между пейките в базиликата „Свети Лаврентий и Света Здислава“ в града Яблоне в Подйещеди, който се намира на приблизително 110 километра от столицата Прага.

Света Здислава от Лемберк е живяла между 1220 и 1252 г. и е известна със своята щедрост и грижа към бедните. Канонизирана е от папа Йоан Павел II през 1995 година.

„Това е разтърсваща новина“, заяви пражкият архиепископ Станислав Прибил пред чешката новинарска агенция ЧТК.

„Черепът беше почитан от поклонниците (…) Не мога да повярвам, че някой може да открадне посред бял ден църковна реликва, чиято стойност е преди всичко историческа и е вдъхновение за вярващите“, добави архиепископът.

