IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 104

КЗП завежда колективен иск срещу електроснабдително дружество

Причина са неравноправни клаузи в общите условия на договорите

15.05.2026 | 19:20 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Комисията за защита на потребителите взе решение да предяви колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества, прилагащо неравноправни клаузи в общите условия на договорите с потребителите си. 

Решението е взето след извършена проверка и отправена от КЗП препоръка към дружеството да отстрани установените неравноправни клаузи в 14-дневен срок. Дружеството не е изпълнило задължението си в рамките на това време и не е представило на КЗП коригирани общи условия, съобразени със Закона за защита на потребителите, съобщиха от държавната институция. 

Комисията е констатирала, че не са предприети конкретни действия за реално премахване на клаузите, създаващи значителен дисбаланс между правата и задълженията на търговеца и потребителите. КЗП счита, че продължаващото прилагане на подобни текстове засяга колективните интереси на потребителите и налага предприемането на съдебна защита. 

Колективният иск има за цел съдът да установи нищожността на неравноправните клаузи и да преустанови тяхното прилагане. 

КЗП последователно отстоява правото на равноправни, прозрачни, справедливи и законосъобразни договорни условия между търговци и потребители и ще продължи да използва всички законови механизми за защита на потребителските права, особено в сектори с обществена значимост.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

КЗП иска електроснабдително дружество
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem