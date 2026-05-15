МОК въвежда генетичен тест за пола на Олимпийските игри в Лос Анджелис

В женските категории ще могат да се състезават само биологични жени

15.05.2026 | 19:41 ч. 5
Reuters

Международният олимпийски комитет ще въведе генетичен тест като основен критерий за участие в женските дисциплини на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Според новите правила в женските категории ще могат да се състезават само биологични жени.

Тестът ще установява наличието на гена SRY, свързан с мъжкото полово развитие, чрез слюнка, кръв или устна проба. Проверката ще се прави еднократно и резултатът ще бъде окончателен.

Новата мярка на практика изключва транс жени и повечето хора с различия в половото развитие (DSD) от женските дисциплини. Те обаче ще могат да участват в мъжки, смесени или отворени категории.

От МОК защитават решението с аргумента, че така ще се гарантират равнопоставеността и безопасността в женския спорт.

Решението предизвика критики от ЛГБТ организации и спортисти.

Испанският ватерполист Виктор Гутиерес определи мярката като "дискриминационна" и заяви, че тя е резултат от засилващото се заклеймяване на транс хората.

Досега МОК допускаше транс жени до участие при определени условия, основно свързани с нивата на тестостерон.

Един от най-известните случаи беше този на новозеландската щангистка Лаурел Хъбард на Олимпиадата в Токио през 2020 г., чието участие предизвика глобален дебат.

Спорове имаше и около алжирската боксьорка Имане Хелиф по време на игрите в Париж.

SRY е ген, разположен обикновено в Y-хромозомата и свързан с развитието на мъжките полови характеристики, пише БГНЕС.

Някои учени обаче подчертават, че биологичното развитие и спортните резултати зависят от множество фактори, а не само от един ген.

Част от експертите смятат, че няма достатъчно доказателства за категорично физическо предимство при транс жени след продължителна хормонална терапия.

