"Бъдещето: От образование до кариера" поставя фокус върху уменията, които ще определят пазара на труда

Как образование и кариера могат да се развиват заедно, подготвени ли са младите хора за динамичния пазар на труда и може ли изкуственият интелект да помогне за развитието на уменията, които ще бъдат ключови за бъдещето – това са част от темите във фокуса на специалния проект „Бъдещето: От образование до кариера“, който Bulgaria ON AIR ще излъчи на 24 май от 19:30 ч. Проектът ще бъде достъпен и онлайн чрез платформите bgonair.bg и dnes.bg, както и в социалните мрежи на телевизията.

Модератор на дискусията ще бъде Калина Донкова, която ще разговаря с представители на бизнеса, образованието и HR сектора за трансформацията на пазара на труда, новите професии и уменията, които ще бъдат определящи през следващите години.

В условията на бързо променяща се работна среда, технологични трансформации и все по-осезаем недостиг на кадри, проектът поставя акцент върху връзката между образование, практически умения и реална професионална реализация. Темите ще обхванат навлизането на AI в образователните и HR процесите, нуждата от адаптивност и критично мислене, както и все по-важната роля на практическата подготовка още по време на обучението.

Сред участниците в проекта е проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, която ще коментира кои са професиите, осигуряващи високи доходи, и как образованието може да отговори на новите изисквания на пазара. Предприемачът и основател на Nomad Partners Марин Демировски ще постави фокус върху недостига на кадри в България и ролята на международната работна сила като устойчиво решение за бизнеса.

В дискусията ще се включи и Олга Нинова-Траянова, директор „Образование“ в частна гимназия СофтУни БУДИТЕЛ, която ще говори за практическото образование в ерата на AI и за това как се изграждат адаптивни и future-ready професионалисти. Акцент ще бъде поставен върху прехода от запаметяване към умението да учиш, да анализираш и да се адаптираш към постоянно променяща се среда. Според експертите AI не заменя хората, а поставя още по-високи изисквания към начина на мислене, технологичната грамотност и способността за вземане на решения.

„Бъдещето: От образование до кариера“ ще обърне внимание още на поколенческите различия на работното място, културата на lifelong learning, employer branding стратегиите и променящите се очаквания на поколението Z към работодателите. Проектът ще събере представители на образованието, бизнеса и HR индустрията в разговор за това как изглежда модерното образование и какви умения ще бъдат определящи през следващите години.

