Фармацевтичното оръжие на Китай

На срещата на върха между Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин тази седмица няма да липсват спорни теми. Иран, Тайван, изкуственият интелект, митата и критичните минерали ще се състезават за време в дневния ред и всяка от тях ще доминира в отразяването след срещата. Една тема обаче, която е по-малко вероятно да получи ефирно време, е тази с пряко въздействие върху живота на американците: зависимостта на американския фармацевтичен и биотехнологичен сектор от китайски суровини и влиянието, което тази зависимост вече дава на Пекин, пишат в анализ за TNI Майкъл Шифер, партньор в Scalare Advisors, и Дженифър Хендриксън Уайт, основател и управляващ партньор на Scalare Advisors. Хепаринът е най-ясният пример. Лекарството е най-използваният антикоагулант в американската медицина - присъства при почти всяка сесия на хемодиализа, всяка голяма сърдечна процедура, стандартното лечение на дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия, както и в рутинните протоколи на интензивните отделения.

Повечето от хората на диализа в САЩ - около 550 000 пациенти - нямат на разположение клиничен заместител. Суровината е свинска чревна лигавица, събирана от хиляди малки селски работилници, концентрирани в провинция Шандун в Китай. Тази лигавица съдържа естествено срещащ се гликозаминогликан, който се агрегира чрез разпръснати вериги за доставки, преди да достигне производителите на активни фармацевтични съставки (API), които го използват за производството на хепарин солиум - активната съставка в хепарина. Около 70 процента от доставките в САЩ произхождат по този начин. Двата завода в САЩ, които произвеждат АФИ на хепарин - SPL във Висконсин и Smithfield BioScience в Охайо - сега са дъщерни дружества на китайски компании майки. Не съществува независим американски производител в търговски мащаб. Това не е хипотетична уязвимост.

През 2007 и 2008 г. замърсен хепарин от китайски произход уби най-малко 149 американци, а този замърсен продукт достигна 11 различни държави. Замърсителят беше проследен до Чанджоу, Дзянсу. Китайските власти отрекоха, че замърсяването произхожда от Китай, и отказаха на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) достъп за провеждане на наказателно разследване. Никой не беше подведен под отговорност. Икономическите условия, довели до тази експозиция, не са се променили. Слизистата, събирана в хиляди разпръснати китайски работилници, остава по-евтина от всяка друга правдоподобна алтернатива и в продължение на поне две десетилетия американските фармацевтични компании и производители на етикети третираха това ценово предимство като постоянна пазарна характеристика, а не като структурен риск. Смъртните случаи от 2008 г. не промениха изчисленията, както и настоящата вълна от недостиг на доставки. Mylan, компания на Vitaris, напусна американския пазар на хепарин през 2025 г. Pfizer, един от малкото останали доставчици, има своя собствена инжекция с хепарин, която е в списъка на FDA за недостиг. Източниците на производство намаляват, а не се разнообразяват. Всяко напускане стеснява полето, което китайските производители на АФИ трябва да задоволят, и увеличава дела на американските пациенти, чието лечение зависи от верига за доставки, която Вашингтон не контролира. Скептиците ще възразят, че този аргумент предполага намерение на правителството на КНР да използва медицинските доставки като оръжие. Възражението погрешно тълкува "превръщането в оръжие" като единствения праг за риск. Превръщането в оръжие не е извън границите на допустимото.

В анализ от май 2026 г. на 15-ия петгодишен план на Китай Rhodium Group заключи, че Пекин "активно засилва контрола си върху веригите на стойността, като използва регулации и икономически натиск, за да предотврати намаляването на риска и да затвърди доминирането си в критичните вериги на доставки", и установява, че броят на продуктите, в които Китай е "силно доминиращ" е нараснал стремително между 2021 и 2024 г., от 192 на 315. 15-ият петгодишен план, издаден през март 2026 г., посочва биопроизводството като един от секторите, насочени към "решаващи пробиви" - което означава, че Пекин възнамерява да се придвижи по-нагоре, а не да се оттегли от фармацевтичната верига на стойността, дори когато диверсификацията на американските доставки зацикли. Огромните изисквания на президента Доналд Тръмп за разходи за отбрана, съчетани с неговото непредсказуемо взаимодействие с Китай, са подкопали връзките на САЩ с Тайван. Въпреки това, неотдавнашната практика на Пекин също засилва структурните рискове. През октомври 2025 г. той разшири режима си за лицензиране на редкоземни елементи, като включи магнити, произведени в чужбина, и всеки продукт от по-нататъшната верига, съдържащ поне 0,1 процента тежки редкоземни елементи с произход от Китай - за първи път той приложи правило за пряк чуждестранен продукт, за да регулира стоки, произведени изцяло извън границите му.

През март 2026 г. той забрани износа на смеси от азотно-калиеви торове и определени фосфати, за да защити собствения си пазар, тъй като войната в Иран ограничи глобалните доставки през пролива Хормуз. Бангладеш, Тайланд и Малайзия официално поискаха Китай да спази договорите или да освободи доставките. Пекин отказа. Цените на торовете в части от малайзийския пазар се повишиха с 100 до 150 процента за две седмици. Решението не изискваше враждебност към партньори или съюзници. Изискваше само вътрешен недостиг и постоянна готовност да се действа по този въпрос.

Тежка епидемия от африканска чума по свинете - Китай загуби около 40 процента от свиневъдния си стадо през 2018-2019 г. - провал в качеството на производството или дипломатически спор биха могли да предизвикат същата динамика за хепарина, като последствията се измерват в броя на пациентите на диализа, а не в добивите от реколтата.

По-трудният въпрос е защо това остава нерешено.

Изпълнителната заповед от август 2025 г., създаваща Стратегически резерв за активни фармацевтични съставки (SAPIR), нарежда на Администрацията за стратегическа готовност и реакция да съхранява запаси от активни фармацевтични съставки за шест месеца за около две дузини критични лекарства, като се дава предимство на местното производство.

Флагманската федерална инвестиция в фармацевтичната устойчивост, програмата Phlow-BARDA, е изградена около химията на непрекъснатия поток - технология, която работи за лекарства с малки молекули, но не може да произвежда хепарин, биологично извлечен полизахарид от животинска тъкан. FDA публично насърчава повторно въвеждане на хепарин от говеда, след като той беше изтеглен от пазара през 90-те години на миналия век по време на епидемията от БСЕ.

Към януари 2026 г. нито един продукт с хепарин от говеда не е одобрен за пазара в САЩ. Федералната рамка, така както е проектирана в момента, не може да обхване най-широко използваното антикоагулантно средство в страната.

Хепаринът прави тези модели видими, но това не е единственият случай. Същата логика - концентрирано снабдяване, ограничен или липсващ местен капацитет, федерални програми, чиято химия не съответства на молекулата, и фармацевтична индустрия, незаинтересована от устойчивост, която намалява маржа - се простира върху антибиотиците, генеричните инжекционни лекарства и дълъг списък от непатентовани продукти от първа необходимост.

Никаква среща на върха не може да разреши това. Това, което една среща на върха може да направи, е да принуди тази категория да бъде поставена на същото стратегическо ниво, на което администрацията вече поставя редките земни елементи и полупроводниците, с тази разлика, че пътят от решение за износ от Китай до смърт в САЩ е по-къс за лекарствата, отколкото за който и да е минерал. Докато SAPIR не бъде разширен, за да обхване лекарствата с биологичен произход, докато FDA не одобри производството от говеждо кръв и докато поне един американски производител на хепарин не започне да оперира на американска територия, всяка диализна смяна в тази страна протича с предположението, че Пекин няма да упражни влиянието, което вече притежава.