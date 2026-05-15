Какво става с Джена Елфман – една от звездните блондинки на 90-те?

Тя беше една от най-големите звезди от ситком през 90-те години.

Тя беше руса бомба, която започна като танцьорка и турне със ZZ Topp през 1994 г.

Тя продължи да играе малки роли в хитови телевизионни предавания, включително NYPD Blue и Roseanne, преди да стигне световна слава със сериала на ABC „Дарма и Грег“.

Шоуто, в което участва и Томас Гибсън, се излъчваше от 1997 до 2002 г. и за ролята си тя спечели „Златен глобус“ за най-добра актриса в телевизионен сериал (мюзикъл или комедия) и три номинации за награда „Еми“ за главна женска роля в праймтайм.

Тя имаше силни роли и на големия екран – в комедията с Рон Хауърд от 1997 г. „EDtv“ заедно с Матю Макконъхи, Уди Харелсън и Елън Дедженеръс.

Другите участия на Елфман включват филмите Доктор Дулитъл с Еди Мърфи, Keeping The Fair с Бен Стилър и Ед Нортън, звездната романтична комедия Town and Country и Looney Tunes: Back In Action със Стив Мартин и Брендън Фрейзър.

Можете ли да познаете коя е тя? Става въпрос за Джена Елфман.

Бившата танцьорка Джена беше на 26 години, когато получи големия си пробив в телевизионното шоу с актьора Томас Гибсън

Двамата се превъплътиха в двойка, която се жени на първата си среща, въпреки че са полярни противоположности. „Дарма и Грег“ беше хит още от самото начало и се излъчваше пет сезона.

Това беше големият ѝ пробив в Холивуд.

