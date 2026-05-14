Дара със 77% шанс да отиде на финала на "Евровизия"

След тригодишно отсъствие България отново ще участва в музикалния конкурс "Евровизия", като Дара ще представи България с песента Bangaranga.

Изпълнителката ще открие втория полуфинал днес, 14 май, във Виена.

Те е сред фаворитите за класиране за финала, сочат обобщените прогнози на букмейкърите преди втория полуфинал.

Дара има 77% шанс да се класира за големия финал в събота. Букмейкърите определят надпреварата във втория полуфинал като по-оспорвана в сравнение с първия. Сред почти сигурните финалисти според прогнозите са представителите на Дания, Австралия, Румъния и Украйна.

"Bangaranga е поп песен с фолклорни мотиви. Самата дума идва от ямайския жаргон и означава врява, суматоха, един красив безпорядък. Тя притежава онази сурова, фонетична сила, която заобикаля превода – усещаш я, преди да я разбереш. Искахме да направим такава песен, която да прозвучи във Виена, Лондон или където и да е, и да те удари физически, преди да те докосне интелектуално", каза Дара пред "Индипендънт".

Тя сподели, че песента е вдъхновена от кукерския ритуал, при който мъже, облечени в необикновени костюми, носят звънци, кожи и животински маски, обикалят селата в началото на годината и вдигат най-големия шум, който човек може да си представи.

Музикалната надпревара започна на 12 май, когато бяха определени първите финалисти. Това са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша.

Тази вечер на сцената освен Дара ще излязат и представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия.

Освен избраните от двата полуфинала, в надпреварата за приза ще участват Великобритания, Германия, Италия и Франция, както и Австрия като страна домакин. Те се класират директно за големия финал, който е на 16 май.