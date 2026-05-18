Мъж стреля с прашка по деца, полицията го задържа

Няколко от децата са с леки наранявания

18.05.2026 | 10:10 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 63 години от Велико Търново е задържан от полицията, след като е стрелял с прашка по деца. Няколко от децата са с леки наранявания, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигнал за случая е получен в неделя около 19:00 часа. По данни на подателя на сигнала негов съсед е стрелял по деца, имало и пострадали. 

Изпратеният на адреса в областния град полицейски екип е установил, че 63-годишен местен жител се дразнел от шума на играещи около блока деца и стрелял по тях с прашка с топчета. 

Установено е, че няколко от децата са с леки наранявания. 

Извършено е претърсване в жилището на мъжа. Прашката и топчетата са иззети. Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая се води досъдебно производство, допълниха от МВР.

