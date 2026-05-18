Йотова след посещението в Баку: Всички ми казваха честита "Вangaranga"

Президентът Илияна Йотова също коментира победата на Дара при завръщането си от Азербайджан.

"Аз се връщам от огромен форум в Баку и преди още всеки да ме поздрави и да ми каже добър ден на английски, на френски, на местния език дори, първото нещо беше "Честита победа", Честита "Вangaranga", заяви държавният ни глава.

"Така че бях един от най-щастливите хора на този форум. Така всеки разбра за България и беше повод да ме разпитат и за страната, защото имаше представители от много далечни краища на земното кълбо", добави Йотова.

"Считам, че имаме всички възможности и най-вече амбиция догодина да се представим и като блестящи домакини", посочи още президентът на България, предаде БНТ.