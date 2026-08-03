НОИ ще проверява ТЕЛК решения: Има ли риск хората да останат без средства

Как от НОИ ще проверяват дали експертните решения на ТЕЛК са подкрепени от медицинска история в електронното здравно досие на пациента и не противоречи ли това на законовата уредба?

Според адвокат Георги Коев има много неясни и противоречиви действащи текстове, европейски конвенции.

"Според Закона за защита на личните данни е предвиден ограничен достъп. Никак не е ясно как ще се защити гражданинът като му ползват личните данни. Няма смисъл срокът от 5 години назад да се преглеждат данни. Как е възможно да се санкционира нещо преди пет години, ако давността на ТЕЛК е три години", коментира юристът в предаването “България сутрин”.

Коев уточни, че санкцията следва да подлежи на обжалване, а това означава, че “ще се точат безкрайни дела, които държавата ще губи и ще плаща”.

"Документите за ТЕЛК се издават от лекари, които носят отговорност за печатите. Отговорност носи лекарят, който е издал документа, не пациентът. За това трябва да отговаря прокуратурата, не НОИ. Най-голямата щета е невъзможността за определен период човек да получава парите си от ТЕЛК. Той може да умре, докато чака това, което държавата смята, че му се полага като помощ", допълни Коев пред Bulgaria ON AIR.

Според юриста основният принцип на контрола е кой контролира контролиращите.

"Сметната палата проверява, а кой проверява Сметната палата? Трябва да има органи, които да контролират контролиращите. В другите държави има обществен дебат и се чува мнението на хората. Тук никой не пита хората с увреждания. Парите не са големи и не стигат, още повече на хора с увреждания”, каза още адвокатът.

"Всичко, което касае медицински документи и медицинска експертиза, трябва да минава през Министерството на здравеопазването, защото там се осъществява държавната политика в областта на здравеопазването. Не може НОИ да решава къде да ореже - не може да се реже от здраве. Това е все по-малко държава и все повече тормоз", категоричен е Коев.

Гледайте видеото с целия разговор.