BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 51

Кола удари 10-годишно момиче в Брезник

То е настанено в софийска болница

03.08.2026 | 11:38 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

10-годишно момиче пострада, след като кола го удари на ул. "Георги Бунджулов" в Брезник вчера на обяд, съобщи МВР.

По първоначални данни лек автомобил, управляван от 35-годишен мъж, е блъснал странично детето. В резултат на удара момичето е получило фрактура на лявото рамо. То е настанено за лечение в столично лечебно заведение и се намира под лекарско наблюдение, без опасност за живота. Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни.

По случая е образувано бързо производство. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Брезник МВР полиция катастрофа
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem