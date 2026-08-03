Кола удари 10-годишно момиче в Брезник

10-годишно момиче пострада, след като кола го удари на ул. "Георги Бунджулов" в Брезник вчера на обяд, съобщи МВР.

По първоначални данни лек автомобил, управляван от 35-годишен мъж, е блъснал странично детето. В резултат на удара момичето е получило фрактура на лявото рамо. То е настанено за лечение в столично лечебно заведение и се намира под лекарско наблюдение, без опасност за живота. Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни.

По случая е образувано бързо производство.