Йотова посети завод, изграден изцяло с българска инвестиция в Баку

Държавният глава Илияна Йотова е на посещение в Азербайджан, където посети завод, изцяло изграден с българска инвестиция, който се намира в индустриалната свободна икономическа зона на град Сумгаит, на 25 километра от столицата Баку.

Заводът за утилизация на отработени индустриални и моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група е единственият доведен до реализация индустриален проект, одобрен от азербайджанския президент Илхам Алиев при посещението му в България през 2023 г. Това е и първата инвестиция от такъв мащаб в тази сфера в Азербайджан, се казва в съобщението, разпространено от пресцентъра на президента.

Проектът на българска компания, чиято дейност е в областта на екологичното строителство, проектирането и управлението на проекти, е на етап предпускови изпитания, се посочва в съобщението. Определен е като стратегически от президента Илхам Алиев и се оценява като високотехнологичен и напълно съответстващ на изискванията на проведената в Баку през 2024 г. Конференция на Организацията на обединените нации (ООН) за климата.

Йотова е в азербайджанската столица за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум. Платформата е създадена през 2001 г. от ООН като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. По инициатива на Азербайджан за първи път ще се проведе и Среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители.

В делегацията на президента е и кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България Даниел Панов. В Световния градски форум, който продължава до 22 май, ще участват и представители на местната власт от различни части на страната. / БТА