IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Йотова посети завод, изграден изцяло с българска инвестиция в Баку

Президентът е в Азербайджан за Среща на върха на Световния градски форум

18.05.2026 | 09:40 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Държавният глава Илияна Йотова е на посещение в Азербайджан, където посети завод, изцяло изграден с българска инвестиция, който се намира в индустриалната свободна икономическа зона на град Сумгаит, на 25 километра от столицата Баку. 

Заводът за утилизация на отработени индустриални и моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група е единственият доведен до реализация индустриален проект, одобрен от азербайджанския президент Илхам Алиев при посещението му в България през 2023 г. Това е и първата инвестиция от такъв мащаб в тази сфера в Азербайджан, се казва в съобщението, разпространено от пресцентъра на президента.

Проектът на българска компания, чиято дейност е в областта на екологичното строителство, проектирането и управлението на проекти, е на етап предпускови изпитания, се посочва в съобщението. Определен е като стратегически от президента Илхам Алиев и се оценява като високотехнологичен и напълно съответстващ на изискванията на проведената в Баку през 2024 г. Конференция на Организацията на обединените нации (ООН) за климата.

Йотова е в азербайджанската столица за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум. Платформата е създадена през 2001 г. от ООН като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. По инициатива на Азербайджан за първи път ще се проведе и Среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители.

Свързани статии

В делегацията на президента е и кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България Даниел Панов. В Световния градски форум, който продължава до 22 май, ще участват и представители на местната власт от различни части на страната. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Илияна Йотова Илхам Алиев Азербайджан завод българска инвестиция
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem