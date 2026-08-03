Над 12 хиляди души се поклониха пред Хавайската икона СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 17 / 17

Над 12 хиляди миряни вече са се поклонили пред Хавайската мироточива икона на Богородица, която се намира в храм “Света Неделя”, видя фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.

Хавайската мироточива Иверска икона представлява копие на прочутата Иверска икона на Божията майка, която се съхранява в Иверския манастир на Света гора. През 2007 г. хартиеното копие, монтирано върху дърво, започва да мироточи по необясним начин в дома на православен християнин в Хонолулу.

Години по-късно явлението е признато за чудо от Руската православна църква, а оттогава светинята е посетила стотици храмове по света, където събира хиляди вярващи за поклонение и молитва.

Историческото посещение на Хавайската мироточива Иверска икона се осъществява с благословението на Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и със съдействието на Светия синод на Руската православна задгранична църква. Светинята пристигна в София на 31 юли, придружавана от църковна делегация, начело с епископ Ириней Лондонски и Западноевропейски, както и от нейния пазител Нектарий Янгсън, припомня БГНЕС.