BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 51

Над 12 хиляди души се поклониха пред Хавайската икона СНИМКИ

Светинята остава в храма до 5-ти август

03.08.2026 | 11:45 ч. 7

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 17

Над 12 хиляди миряни вече са се поклонили пред Хавайската мироточива икона на Богородица, която се намира в храм “Света Неделя”, видя фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.

Хавайската мироточива Иверска икона представлява копие на прочутата Иверска икона на Божията майка, която се съхранява в Иверския манастир на Света гора. През 2007 г. хартиеното копие, монтирано върху дърво, започва да мироточи по необясним начин в дома на православен християнин в Хонолулу. 

Свързани статии

Години по-късно явлението е признато за чудо от Руската православна църква, а оттогава светинята е посетила стотици храмове по света, където събира хиляди вярващи за поклонение и молитва.

Историческото посещение на Хавайската мироточива Иверска икона се осъществява с благословението на Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и със съдействието на Светия синод на Руската православна задгранична църква. Светинята пристигна в София на 31 юли, придружавана от църковна делегация, начело с епископ Ириней Лондонски и Западноевропейски, както и от нейния пазител Нектарий Янгсън, припомня БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Хавайска икона светиня храм миряни Света Неделя църква
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem