Астън Вила разби Фрайбург за Лига Европа

Английският Астън Вила не остави съмнение, че заслужава най-много трофея в Лига Европа, след като се наложи категорично над германския Фрайбург с 3:0 на финала, игран на стадиона на Бешикташ в Истанбул.

Трофеят е първи в Европа за бирмингамци от 44 години насам, като те триумфираха с в КЕШ през вече далечната 1982 година. Това е и първи трофей изобщо за Астън Вила от 1996 година насам, когато отборът печели Купата на Лигата в Англия.

Успехът край Босфора изпраща Вила в Шампионската лига през следващия сезон. Същевременно купата в Лига Европа е пета за мениджъра на отбора Унай Емери, който е специалист в тази надпревара.

Англичаните поведоха с 2:0 след прекрасни голове в края на първото полувреме. В 41-ата минута с удар от волле Юри Тилеманс порази вратата на Фрайбург, а в добавеното време на първата част Емилиано Буендиа също се разписа с ефектен удар.

В 58-ата минута Морган Роджърс покачи на 3:0 и затвърди победата на Астън Вила.