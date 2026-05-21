Министърът на енергетиката Ива Петрова смени ръководството на БЕХ

Министърът на енергетиката Ива Петрова смени ръководството на Българския енергиен холдинг.

Новият екип ще оглави Андрей Живков - бивш енергиен министър в служебното правителство на Стефан Янев.

Вчера министър Петрова заяви по време на брифинг, че съветът на директорите на Българския енергиен холдинг (БЕХ) ще бъде сменен, след като първите проверки на новото правителство показали редица спорни решения. Тя посочи, че администрацията на холдинга е огромна - 136 души, и бюрократична, има влошаващи се резултати на дружествата - увеличаваща се задлъжнялост и липса на ликвидност.

По тази причина започва одит в БЕХ, като фокусът ще бъде насочен се само към ръководството, а и към АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" и Мини Марица изток, защото те в момента са едни от най-важните дружества в енергетиката.

Още вчера Петрова съобщи още, че БЕХ ще бъде поет от Андрей Живков - бивш служебен министър на енергетиката в кабинета на Стефан Янев. Той беше начело на холдинга от пролетта на 2022 година до началото на 2023 година. Живков заменя Валентин Николов. В Съвета на директорите ще влязат още и Иво Тодоров, Петър Ангелов и Васил Василев, които министърът определи като хора с опит и доказани качества.

В своето изявление Петрова обясни, че има редица забавяния, които могат да костват загубата на 1 млрд. евро от европейските фондове и това са средства не само от Плана за възстановяване и устойчивост, но и по фонда за модернизации и други програми.