Проф. Аргирова за ебола: Няма опасност от епидемичен взрив

Нови огнища на ебола в Африка и актуални опасения около евентуално разпространение в световен мащаб коментира вирусологът проф. Радка Агрирова пред Nova news.

Проф. Аргирова категорично заяви, че към момента няма опасност от епидемичен взрив нито за България, нито за Европа. Тя добави, че ситуацията се следи постоянно от Световната здравна организация и европейските здравни институции, които поддържат високо ниво на готовност, въпреки че реалният риск за нашия регион остава минимален.

Вирусологът обясни, че ебола е тежко протичащо заболяване с висока смъртност, което се предава единствено при директен контакт с телесни течности на заразен човек. Проф. Аргирова подчерта, че вирусът не се разпространява по въздушно-капков път и че заразяването е възможно само при контакт с болен в активна фаза на заболяването.

Експертът обърна внимание и на факта, че настоящата епидемия в Африка е причинена от различен щам на вируса, за който все още няма налична ваксина, за разлика от предходни варианти. Това, по думите ѝ, затруднява контрола върху заболяването в засегнатите региони.

Проф. Аргирова подчерта, че най-големият риск е за медицинските екипи на място, които са изложени на пряк контакт със заразени пациенти. Именно затова строгите мерки за изолация, хигиена и бърза диагностика са ключови за ограничаване на разпространението.

Европа разполага с необходимите диагностични средства, както и лабораторна готовност за откриване на вируса при съмнение, добави вирусологът, но подчерта, че към момента не се налагат извънредни мерки или ограничения на границите.

Проф. Аргирова увери, че основният фокус остава върху превенцията, строгата хигиена и навременната реакция при съмнение за инфекция.