Глобиха Рилския манастир заради замърсяване на река Друшлявица

В отпадните води на Светата обител, заустени в реката, е открито наличие на нефтопродукти

22.05.2026 | 13:58 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Районният съд в Дупница потвърди глоба от 1000 лева за Рилския манастир, наложена на Светата обител от РИОСВ заради замърсяване на река Друшлявица, става ясно от решението, публикувано на сайта на правораздавателното ведомство.

Замърсяването е установено през 2024 г. От съдебното решение става ясно, че в отпадните води на Светата обител, заустени в реката, е открито наличие на нефтопродукти, предаде БНР.

При взетите от инспекторите проби е отчетен резултат за второто шестмесечие на 2024 г. - 1,15 mg/dm3 при допустими 0,5 mg/dm3.

Светата обител има издадено разрешение да зауства отпадни води и в река Друшлявица, и в река Рилска, но до определени норми.

В жалбата си от манастира посочват, че замърсяването е от чешмите в двора и района, което съдебният състав отхвърля като несъстоятелно.

"Възможен източник на подобно замърсяване в такава значима концентрация и стойност би било единствено едно трайно изпускане на нефтопродукти от инсталациите /за отопление, готвене и т.н./, използвани ежедневно", пише в решението.

От години Рилският манастир има проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, но реализирането му се бави, казват от община Рила.

Решението подлежи на обжалване пред Административния съд в Кюстендил.

 

