Времето утре: Оранжев код в 7 области за гръмотевични бури, на места и градушки

През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър.

Оранжев код е обявен в 7 области за гръмотевични бури в Северна и Централна България, жълт код е издаден за интензивни валежи и бури в още 13 области на страната.

Предупреждението от оранжева степен е в сила за областите Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. Според синоптиците там се очакват по-интензивни валежи, придружени от гръмотевици и условия за градушки. Части от област Монтана също попадат в зоната с повишен риск от опасни метеорологични явления.

Жълт код за потенциално опасно време е обявен за Видин, Монтана, Плевен, Силистра, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Сливен, Стара Загора, София област, Хасково, части от Кърджали, Благоевград и Смолян. В тези райони също се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевични бури и възможни локални градушки.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°. Атмосферното налягане ще бъдe малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините облачността ще бъде значителна и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

През почивните дни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Значителни количества валеж се очакват в събота, главно в Северна България. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури през почивните дни ще бъдат между 19° и 24°.