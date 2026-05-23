BGONAIR Live Новини Днес | 38

Спасиха 17-годишно момче, попаднало във водата в Търново

Обявено е бедствено положение във Велико Търново, Габрово и Априлци

23.05.2026 | 13:10 ч. Обновена: 23.05.2026 | 14:02 ч.
БГНЕС

17-годишно момче е спасено от пожарната в село Шемшево, съобщиха от МВР за bTV.

В спасителната акция са участвали пожарникари, полицаи и водолази.

Въпреки тежката метеорологична обстановка след обилните валежи в област Велико Търново, преди обед младежът е влязъл в р. Янтра и буйните води го понесли. Благодарение на бързата и адекватна намеса и с риск за собствения си живот, водолазна група от сектор „”Специализирани оперативни дейности“ при РД ПБЗН -Велико Търново е успяла да извади младежа. 

Момчето е в добро състояние, преглеждат го медици.

Интензивни валежи

Обявиха бедствено положение заради интензивните валежи във Велико Търново, Габрово и Априлци. Река Янтра излезе от коритото си тази нощ.

През нощта се наложи евакуация в няколко населени места. Порой с градушка потопи Велико Търново и съседни селища.

За половин час от небето се изляха 80 литра на квадратен метър дъжд, а в съседното Килифарево – 125 литра. Южният вход на града към Русе е затворен.

Тагове:

Янтра Велико Търново бедствено положение спасено момче МВР
