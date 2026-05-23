Спасиха 17-годишно момче, попаднало във водата в Търново

17-годишно момче е спасено от пожарната в село Шемшево, съобщиха от МВР за bTV.

В спасителната акция са участвали пожарникари, полицаи и водолази.

Въпреки тежката метеорологична обстановка след обилните валежи в област Велико Търново, преди обед младежът е влязъл в р. Янтра и буйните води го понесли. Благодарение на бързата и адекватна намеса и с риск за собствения си живот, водолазна група от сектор „”Специализирани оперативни дейности“ при РД ПБЗН -Велико Търново е успяла да извади младежа.

Момчето е в добро състояние, преглеждат го медици.

Интензивни валежи

Обявиха бедствено положение заради интензивните валежи във Велико Търново, Габрово и Априлци. Река Янтра излезе от коритото си тази нощ.

През нощта се наложи евакуация в няколко населени места. Порой с градушка потопи Велико Търново и съседни селища.

За половин час от небето се изляха 80 литра на квадратен метър дъжд, а в съседното Килифарево – 125 литра. Южният вход на града към Русе е затворен.