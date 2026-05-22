"Столичен автотранспорт": За 24 май отправяме апел писането да не е върху автобусите!

Едно от презвозните средства е станало обект на вандалска проява

22.05.2026 | 19:11 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Малък електрически автобус е бил обект на вандалска проява с боя в нощта на 21 срещу 22 май. Превозното средство е било паркирано на територията на АП "Земляне". 

Ръководството на "Столичен автотранспорт" остро осъжда всяка подобна проява на ниска култура и престъпна безотговорност към превозните средства, които имат за цел да осигурят безопасното и комфортно придвижване на територията на Столична община. 

"Вандалските прояви са в разрез с усилията София да има модерен градски транспорт. Те ще имат успех тогава, когато вървят редом с разбиране и същото отношение от институции, столичани и гостите на града.

Насърчаваме творчеството по принцип, но в навечерието на 24 май отправяме апел писането да не е върху автобусите!" |

Столичен автотранспорт автобуси творчество вандализъм
