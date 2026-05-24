Джартов: Имаше над 150 сигнала за бедствия за денонощие,

Няма бедстващи хора, каза още директорът на пожарната

24.05.2026 | 10:40 ч. 2
БГНЕС

Ситуацията постепенно се нормализира и няма бедстващи хора, но възстановяването ще отнеме време

Директорът на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов заяви пред bTV, че последното денонощие е било изключително натоварено.

“Имахме над 200 произшествия като сигналите, които бяха свързани с метеорологичните условия, бяха 153. Най-трудна бе ситуацията на територията на Габровска, Търновска и Ловешка област”, каза още Джартов.

Залети са домове, улици и автомобили. Няколко общини обявиха бедствено положение

Най-много са сигналите на територията на област Габрово – 61.

“В момента постепенно се възстановява нормалното функциониране. Няма хора, които да са бедстващи. Постепенно ще се връщаме към нормалния ритъм на живот“, посочи Джартов.

По думите му обаче процесът на възстановяването след щетите ще отнеме време.

 

