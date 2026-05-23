Джартов предупреди: Има опасност от свлачища

Директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов коментира динамичната обстановка и бедственото положение в Габрово и Велико Търново.

Джартов предупреди, че заради големите валежи има опасност да се активират и свлачища.

"Обявено е бедствено положение във Велико Търново и Габрово още снощи. Днес и Априлци обяви бедствено положение. Ситуацията продължава да бъде доста динамична. Нивата на реките в Габровска област започнаха да падат през нощта. Независимо от това към настоящия момент фокусът ни е река Росица близо до Севлиево, която се покачва", добави пред bTV Джартов.

Той все пак успокои, че в момента няма непосредствена опасност, но “независимо от това, при най-малкия признак, се евакуират хора”.

“Нивата на част от реките във Великотърновско също намаляват. Река Янтра обаче все още задържа и леко покачва нивото си. Отводняват се мазета и приземни етажи", добави директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението”.

Джартов отправи апел към хората в най-засегнатите райони да се доверят на властите. Експертът посъветва да не се предприемат пътувания, освен ако не е крайно наложително.