Тежка катастрофа край Ботевград, има загинал

Инцидентът е станал тази сутрин около 07:30 часа

24.05.2026 | 14:15 ч. 2
При катастрофа тази сутрин е загинал 25-годишен мъж, шофьор на лек автомобил, който се е блъснал в товарен камион с полска регистрация, съобщиха за БТА от МВР.

Инцидентът е станал около 07:30 часа в района на Ботевград. Пострадала е и 23-годишната спътничка на загиналия, тя е откарана в болница. 

По данни на Агенция "Пътна инфраструктура" пътното произшествието се е случило в района на км 4 по път II-17 при пътен възел "Малините" в посока АМ "Хемус".

